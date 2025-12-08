Los cuerpos baleados de un hombre y una mujer que, de acuerdo con familiares son hermanos paternos, fueron hallados esta mañana en el sector La Tiza del barrio Bayamoncito en Aguas Buenas, donde vivían.

Según el director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, teniente Luis López, a eso de las 6:11 a.m. de hoy, lunes, se notificó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que hallaron el cadáver de un hombre con heridas de bala sobre el pavimento.

“En la marquesina al lado estaba un carro y se encontró a la mujer en el suelo con impactos de bala. Parece que iban a salir cuando se le acercaron a dispararles”, detalló López.

La mujer tenía una vaqueta en la cintura. Las autoridades pudieron corroborar que tenía licencia de portación de armas vigente hasta el 2027. Aparecen tres armas registradas y las mismas han sido localizadas.

Las víctimas fueron identificadas como Gegxan Rafael Coriano Cruz, de 51 años, con antecedentes penales por robo y violación a las leyes de Armas y Sustancias Controladas y Lucy Coriano Morales, de 56 años.

Los hermanos vivían en Estados Unidos y regresaron a la isla hace algún tiempo ocupando una vivienda producto de una herencia.

Como evidencia se ocuparon casquillos de calibre 9 milímetros y de .40.

El agente Reinaldo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, junto a la fiscal Dalinés Hernández Contreras, investigan la escena.