El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, calificó como un homicidio justificable o de legítima defensa, el caso de un adulto mayor que le hizo frente a un asaltante en medio de un intento de robo domiciliario y le dio muerte.

Las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida a las 6:36 p.m. de ayer, domingo, en una residencia localizada en el kilómetro 10.4 de la carretera PR-172 del barrio Pueblito del Carmen, en Guayama, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los agentes a la escena, el perjudicado, portando una pistola para la cual posee licencia, alegó que el hombre entró a su residencia y lo agredió con un palo en el área de la cabeza y brazo izquierdo y este luego se defendió con su pistola Smith & Wesson calibre .40, para la cual posee licencia de portación.

El presunto asaltante, identificado como Eli Saúl López Pomales de 35 años, residente de Guayama, fue transportado por paramédicos a una sala de emergencia donde el médico de turno certificó que había muerto.

El agente Carlos de León, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Guayama, junto a la fiscal Alba Bermúdez, se hicieron cargo de la investigación.