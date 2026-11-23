Un sexagenario se hirió de bala accidentalmente en hechos reportados al mediodía de hoy, lunes, en el barrio Guerrero Mora, en Isabela.

Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, José A. Soto, de 65 años de edad, se disparó mientras manipulaba un arma de fuego para la cual posee licencia de portación.

El perjudicado resultó con una herida de bala en la mandíbula por lo que fue trasladado al hospital Buen Samaritano en Aguadilla donde quedó hospitalizado. Su condición es de cuidado.

En la escena se ocupó un revólver calibre .38 registrado a su nombre.

El agente Juan Ávila, del Distrito de Isabela, investigó preliminarmente la querella.