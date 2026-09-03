Agentes de la División de Arrestos Especiales de Mayagüez, capturaron ayer, miércoles, en los predios de un supermercado en Añasco, a Jimmy Medina Rivera de 62 años, contra quien pesaba una orden de arresto por escalamiento expedida por la juez Annelie Carlo Rivera, del Tribunal de Mayagüez.

Los hechos se remontan al 18 de agosto, cuando Medina Rivera, escaló una residencia en el barrio Playa en Añasco, apropiándose de unos aguacates del patio de la propiedad privada.

Jimmy Medina Rivera, enfrenta un cargo por escalamiento en Añasco. ( Suministrada por la Policía )

Al arrestado se le diligenció la orden ante la misma jueza, quien ordenó su ingreso en prisión al no prestar la fianza de de $25,000.

El diligenciamiento de la orden de arresto estuvo a cargo del agente Andy Montañez.