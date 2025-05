En al menos una ocasión, Misael González Trinidad, ‘El Rey Charlie’, intentó realizar una de sus famosas corridas de motoras en el condado de Osceola, pero el evento se vio frustrado por un operativo de alto impacto realizado por la policía de ese condado, encabezada por el sheriff boricua Marcos López.

“Cuando la gente viene aquí a hacer (correr) motoras, o el (festival) ‘Guaya Guaya’ lo quieren hacer, nosotros fuimos y le dimos las advertencias que si vienen aquí, y no están al día con sus vehículos y están alterando la paz, los vamos a arrestar”, relató López. “Ellos iban a empezar en Osceola y nosotros fuimos con mucha policía, empezamos a dar multas, ellos se viraron y se fueron para Orlando”, explicó el oficial, quien dijo que la Policía no puede bajar la guardia ante estos grupos.

De paso, López sostuvo que negociar con gente que desde un principio no respetan la ley, “lo que va a crear es más caos, más desorden”. Las expresiones del oficial policíaco se produjeron durante una entrevista en Telenoticias (Telemundo) en respuesta a la controversia sobre las famosas corridas de motociclistas en la Isla, en las que se utilizan vehículos cuyo uso en las carreteras de Puerto Rico es ilegal, o incluso, vehículos que aunque son legales, sus propietarios no cumplen con los requisitos de ley para operar los mismos, tales como la debida registración, contar con licencia de conducir y marbete al día, seguro obligatorio, equipo de seguridad, el vehículo en condiciones adecuadas para su operación y observar las leyes de tránsito al conducir.

Al preguntársele si negociaría con personas que hacen lo que describió como charlatanería López sostuvo que “la ley y orden está establecida por una razón. Cuando tú te desvías de esas leyes y tu empiezas a tratar de negociar con gente que desde el principio están violando las leyes, ¿como tú vas a desviarte de esa carretera? Lo que vas a crear es más caos, más desorden y la gente no va a respetar porque eventualmente se van a apoderar de todo y se van a burlar de las leyes que hay".

El sheriff detalló que el Departamento de Policía que dirige tiene una agenda agresiva contra este tipo de práctica por lo que han establecido una estrategia que incluye monitoreo e inteligencia, así como unidades especiales y tácticas para intervenir con estos conductores que incumplen la ley y sacarlos de carrera. “Cuando dicen que van a ir a tal lugar, hacemos una avanzada y vamos y le damos la bienvenida. Empezamos a pararlos, dándole multas, si hacen un ‘wheelie’, son $1,500 de multa, y te podemos arrestar”

López además cuestionó el sentido común de estos conductores que adquieren este tipo de vehículo de motor, pero no cuentan con un lugar donde correrlos. “La gente compra estas motoras, estos vehículos y no tienen terreno, no tienen sentido, Utiliza esos $15 o $20 mil para comprarte un terreno y después tu puedes invitar a tus amigos y correr ahí todo lo que tu quieras. Pero las carreteras son para los vehículos primariamente y para la gente que paga sus impuestos y quieren ley, orden y la paz”.

El funcionario destacó que si se trata de vehículos debidamente registrados y los organizadores de los eventos cuentan con los permisos necesarios y cumplen con los requisitos de ley y la reglamentación vigente, pueden realizar los mismos pero que la agencia que dirige se mantiene muy vigilante a esto.