La velocidad y el consumo de bebidas embriagantes sigue siendo la mezcla letal que ocasiona la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito en la isla, como ocurrió este fin de semana, que cobró la vida de siete personas, entre ellas tres cuando una carrera clandestina se salió de control esta madrugada en el kilómetro 26.7 de la carretera PR-2 del barrio Espinosa, en Dorado.

Este es el primer caso ocurrido este año vinculado con el regateo.

El director ejecutivo de la Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST), Luis Rodríguez Díaz, recordó que el 90% de las fatalidades en las carreteras están vinculadas con la velocidad y, de esos casos, el 70% de los conductores estaba en estado de embriaguez.

“Es un hecho muy lamentable que, definitivamente, responde a la negligencia de conductores que, lamentablemente, decidieron correr en medio de la carretera, cuando lo pudieron haber hecho de manera responsable en una pista de carreras (como la de Salinas)”, reaccionó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

La CST lleva a cabo todo el año campañas educativas en las que se orienta sobre las repercusiones legales y las consecuencias fatales contra la vida que tiene el conducir a exceso de velocidad, además de realizar este tipo de evento negligente.

La comisión también apoya a la policía estatal y la municipal con el pago de horas extra para aumentar el patrullaje en las zonas de alta incidencia.

“Si quieren correr, hacer estas carreras, que lo hagan de manera responsable y en ley, y no lo hagan de manera clandestina, porque haciéndolo así expone su vida y la vida de personas inocentes en la vía pública, y eso no es lo que queremos”, sostuvo Rodríguez Díaz.

Velocidad mortal

En el caso de regateo, el conductor que ocasionó el accidente de carácter fatal, identificado como Yamaveh Rivera Hernández, de 26 años y vecino de Toa Baja, fue llevado a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, donde se le hizo una prueba de aliento y arrojó .102 centésimas de alcohol en su organismo. El límite establecido por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito es de 0.08%.

La información fue suministrada por el capitán Joaquín De La Cruz, comandante del Negociado de Patrullas de Carreteras de las áreas de San Juan, Buchanan, Bayamón y Carolina.

El conductor sería dejado en libertad y citado para una fecha posterior, mientras se recopila la evidencia que sostenga el caso en los tribunales.

Al preguntarle a De La Cruz si la zona donde ocurrió el regateo es frecuentada por los seguidores de la “fiebre” aseguró que “no lo sabíamos (que el lugar sea utilizado para carreras clandestinas)”.

“Ellos se mueven. Lo que ocurre es que anoche utilizaron esa carretera, pero la Policía no tenía conocimiento de eso, porque ellos se pasan moviéndose de sitio en sitio”, sostuvo el capitán, al preguntarle sobre los esfuerzos de prevención ante comentarios que surgieron de que era un problema recurrente al menos desde hace un año.

De acuerdo con la pesquisa del agente Pedro Pérez Medina, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Manatí, se establece que en horas de la medianoche del lunes, Rivera Hernández conducía un Acura LX del 2012 en dirección de Vega Alta a Dorado por mencionada vía de rodaje, donde regateaba con otro vehículo de motor, del cual se desconoce su descripción, según admitió.

Por tal negligencia, Rivera Hernández impactó con la parte frontal el lado izquierdo de un automóvil Mazda Protegé del 1999, que transitaba por la vía principal. El conductor y el pasajero resultaron ilesos.

El conductor de Acura continuó la marcha y, al llegar al kilómetro 26.3, chocó la parte posterior de un Toyota Corolla de 2001, que era manejado por Yarielis Torres Alicea, de 20 años y vecina de Toa Alta, quien estaba acompañada por Joelys Santos Sánchez, de 21 años. La joven salía del paseo de emergencia donde estaba estacionada hacia la carretera PR-2.

Torres Alicea, que está embarazada, a su vez, impactó con la parte delantera de otro automóvil y la pasajera pereció en el acto.

La conductora continuó la marcha de manera descontrolada e impactó con el parachoque frontal de su auto al peatón Kevin Torres González, de 21 años, quien resultó con heridas de gravedad. Este fue declarado muerto en el hospital Orlando Health en Dorado.

El Acura, por su parte, continuó desplazándose hacia un área verde, chocando tres vehículos de motor más estacionados como espectadores de las carreras clandestinas y se volcó. Con el lado izquierdo, pilló a uno de los peatones, el cual falleció en el acto.

Este fue identificado como José E. Cartagena Rosario, de 19 años y vecino de Toa Alta.

Por su parte, la tía del joven, Brenda Cartagena, compartió en Facebook sus sentimientos sobre en momento en el que recibió la llamada con la trágica noticia.

“Recibir esa llamada a las 12:08 am, llamada que nadie quiere recibir. Y escuchar a mi hermana llorando con un desespero y que me informara que mi sobrino fue uno de los fallecidos en el accidente de Dorado!! No sé lo deseo a nadie, es una sensación terrible, no sabía si llorar, gritar, salir corriendo. Solo la escuché y cuando enganché me tiré de rodillas. Gracias a Dios que en medio del dolor, siento fuerzas para apoyar a los míos. Le pido al Señor que nos de mucha fortaleza a toda la familia. Siempre estará en nuestros corazones”, escribió.

Al menos dos personas más quedaron recluidas en el Centro Médico en Río Piedras, en condición de cuidado.

El fiscal Javier Rivera Rivera impartió instrucciones para que se ocuparan todos los vehículos involucrados para fines de su inspección.

Rodríguez Díaz, por su parte, observó que del 2021 al 2024 hubo una reducción en las muertes por accidentes de tránsito. No obstante, hasta este lunes, las estadísticas reflejaban 40 casos, una diferencia de siete más en comparación con el 2024.

“Cada vez que llegan meses como julio, diciembre, enero, que sabemos que hay muchas personas de vacaciones, mucho turista o hay personas que vienen a la isla a visitar los familiares, chinchorreo, hacen turismo interno, hay mucho más movimiento en nuestras carreteras, así que se exponen a que tengan choques y a que resulten en una fatalidad si (manejan) lo hacen de manera negligente”, detalló el director ejecutivo de la CST.

De las otras muertes en las carreteras este fin de semana, otra se reportó también la noche del domingo, en el kilómetro 2.2 de la carretera PR-829, frente a la urbanización Estancias de Toa Alta, cuando un conductor invadió el carril contrario, ocasionándole la muerte a otro chofer. Mientras, el sábado -entre las 3:45 a.m. y as 2:50 p.m.- hubo fallecimientos ocasionados por accidentes de tránsito en Carolina, Utuado y Naranjito.