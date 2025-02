El exceso de velocidad es la causa predominante en las muertes por accidentes de tránsito ocasionadas por conductores negligentes, de acuerdo con un análisis de las estadísticas de los primeros 40 días de este año.

El director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, el capitán Elvis Zeno, en entrevista con Primera Hora, sostuvo que le siguen los conductores que manejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas y las distracciones al volante.

“En todos los casos que involucran hombres, el factor es velocidad. Excepto que los motociclistas, que tenemos dos muertes por estar haciendo maniobras”, explicó el capitán.

Mencionó tres casos recientes, que son la excepción, de conductoras que murieron en accidentes de tránsito, una al quedar pillada dentro del vehículo, otra por los traumas recibidos al chocar con un talud de tierra y el caso de una pasajera que pereció a consecuencia de un cambio indebido de carril.

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas, detalló que en casos de conductores que mueren en los accidentes toman tiempo ya que es necesario un análisis toxicológico que se realiza como parte de la autopsia.

“El uso del alcohol en conductores que fallecieron no se puede determinar (de inmediato) porque hay que esperar por los resultados del Instituto de Ciencias Forenses. Hay que esperar de dos a tres meses a que llegue el resultado”.

El director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, capitán Elvis Zeno, reveló que el factor velocidad es el que sigue provocando fatalidades. (Archivo) ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Es el Departamento de Salud de Puerto Rico la agencia encargada de analizar las pruebas de aliento para detectar alcohol y otras sustancias controladas, en casos de conductores que estén aptos para el proceso.

El procedimiento consiste en que los agentes le toman muestras de aliento a personas que son intervenidas, los técnicos operan un instrumento llamado “Intoxilyzer” para medir la presencia de alcohol y los resultados de las pruebas se envían al fiscal del distrito correspondiente. El personal gubernamental tiene que estar cualificado al igual que los técnicos.

“Velocidad, distracción, embriaguez y los motociclistas haciendo maniobras, son los que más dolores de cabeza nos dan actualmente. En el caso de los motociclistas que hacen maniobras, pudieran ser más las víctimas, lo que pasa es que han ocurrido accidentes que no son fatales, pero bien graves. Prácticamente, un día sí y un día no investigamos un accidente grave con motociclistas”, observó Zeno.

Los conductores se han mantenido en la primera posición en muertes, que en lo que va de año se han reportado 13, cinco más que el año pasado y los peatones que ascienden a ocho, uno más, que en el 2024.

Contrario a otros años, los ciclistas, no representan una situación de alarma, a pesar de que reconoció que se encuentran delineando planes para la prevención de más muertes.

Por ejemplo, este reciente fin de semana se realizaron 17,850 intervenciones por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito y se arrestaron 103 conductores por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes.

“En todos los fines de semanas la mayoría de los arrestos son por embriaguez. Son personas que, si no hubiesen sido intervenidas por nosotros, nos hubiesen provocado un accidente grave o fatal. Gracias a Dios, se intervinieron con ellos a tiempo”, reaccionó el funcionario.

¿Y los peatones?

En el caso de los peatones, que son los más vulnerables, van a continuar con las campañas de educativas en campamentos, escuelas elementales, universidades y centros comerciales.

Advirtió que la ley no penaliza al peatón que camine de manera negligente sin seguir las reglas de seguridad.

“Nuestro personal, inmediatamente que ve un peatón caminando negligentemente, se detiene, lo orienta y es lo único que hacemos. No hay otra alternativa para acabar con dicha práctica. La recomendación que siempre hacemos es que transiten en dirección contraria al flujo vehicular, que lo establece la Ley de Tránsito; que si es de noche, use ropa con reflectores, que caminen por la acera y que usen los cruces peatonales”.

Si el peatón estuviese bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas, la ley tampoco les provee garras para actuar. “Es triste decirlo, pero no tenemos nada”.

“Aunque no lo crea, yo puedo arrestar a un peatón ebrio, lo puedo llevar a la máquina de alcohol, me puede dar .20 por ciento de alcohol y no es procesable en el tribunal, porque no está conduciendo un vehículo de motor. También está el que consume sustancias controladas y se dobla en medio de la vía de rodaje”, sostuvo Zeno.

Además, expuso que quiere impulsar nuevamente legislación no aprobada por la legislatura para crear un tipo de licencia provisional para los peatones y ciclistas, pues si tiene un accidente la persona puede dar información falsa porque no hay manera de identificarlo.

El capitán recomendó que se enmiende el artículo 5.06 de la Ley 22 que penaliza el regateo en las carreteras para añadir a los motociclistas que realizan maniobras sea multado por $5,000 y la confiscación de la motora.

“Ahora mismo, yo lo que tengo es el artículo 5.07, que es conducir negligentemente, que es una multa de $500 y ahí quedó. Pero si atemperamos el 5.06 a colocar en ese (inciso) del regateo las maniobras, de verdad que acabamos con el relajo, porque automáticamente se confisca la motora y $5,000 de multa”, puntualizó Zeno.

Añadió que es imperante elevar las multas a los conductores que manejan distraídos utilizando el teléfono celular.

“En el factor de distracción por el uso del teléfono celular es de $100. Esta multa tiene que aumentar, porque tenemos que recordar que cuando la multa por transitar por el paseo de emergencias era de $250, nadie le hacía caso, pero cuando se subió a $500 son pocos los que lo hacen y muchos son intervenidos por nosotros”.

De otro lado, comentó que a pesar de que en este cuatrienio se les reforzó el personal de las divisiones, esperan una disminución de agentes debido a la cantidad que se anticipa se acogerá al retiro este año.

Este cuatrienio comenzó con una matrícula de unos 700 agentes y en la actualidad cuentan con 567, resaltó.

En torno a los bloqueos de carreteras, hace dos años el tribunal les autorizó a implementarlos de nuevo. Sin embargo, considera que los planes de trabajo de patrullaje e intervención empleados, en sustitución a dicha práctica, han sido más eficaces.

“Si los conductores cumplen con la Ley 22, con los límites de velocidad, evitar el consumo de bebidas alcohólicas; y si los motociclistas no realizan esas maniobras, las estadísticas serían otras, serían mucho más bajitas”.

Este año, al enero comenzar con más muertes por accidentes de tránsito que en el 2024, el capitán anticipó que van a trabajar para disipar esa tendencia, con el patrullaje preventivo.

“Nosotros no podemos permitir que se nos vaya de control. Cuando comienza el mes de enero fuerte, es una proyección de que todo el año va a ser fuerte”, expresó al recordar que este fin de semana pasado se reportaron tres accidentes de tránsito de carácter fatal.

Estadísticas