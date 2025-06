El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, admitió que la falta de personal afecta las labores preventivas en las calles de la Uniformada, al tiempo que defendió la distribución “efectiva” de los recursos con los que cuentan.

Entre otras razones, atribuyó la situación que enfrentan a que la agencia -por un largo período- no pudo reclutar personal.

González Falcón precisó que, durante cuatro años, del 2015 al 2018, no hubo reclutamiento de cadetes para ocupar las posiciones que fueron dejadas vacantes por renuncias, jubilaciones, accidentes laborales, enfermedades y expulsiones, entre otras causas.

“Desde el día uno esta ha sido una de mis grandes preocupaciones: el reclutamiento de nuevo personal y la retención del personal que ya tenemos... Sabemos que no tenemos suficientes policías, estamos haciendo el reclutamiento, una campaña bien agresiva”, respondió el funcionario durante su conferencia de prensa de los lunes.

Según las estadísticas que mostró, se nombraron cadetes para la Policía, en el 2019 (266); 2020 (201); 2021 (348); 2022 (360); 2023 (166); 2024 (436) y en lo que va del 2025 unos 335.

En la Academia de la Policía, actualmente, tienen 639 cadetes en adiestramiento y educación, que todavía no están listos para graduarse. Mientras, tienen 996 candidatos en espera de cumplir con los requisitos para ingresar en la agencia.

El pasado 29 de mayo, la gobernadora Jenniffer González, durante su mensaje de estado, anunció que se separó una partida presupuestaria para reclutar a 800 nuevos cadetes de la Policía.

Del total de aspirantes, tienen más de 600 en espera de tomar la prueba del polígrafo y, ante la falta de especialistas, se reclutaron a 14 policías que se gradúan este sábado para que se asigne uno a cada área policíaca con el fin de que, diariamente, se puedan realizar alrededor de 40 estudios y así agilizar el proceso.

“Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que tenemos todos los recursos necesarios, de igual manera el trabajo se está haciendo”, respondió González Falcón.

Como apoyo, en aquellas áreas policíacas sin recursos de personal se están utilizando agentes de las divisiones especiales de arrestos especiales, inteligencia, vehículos hurtados y patrullas de carreteras, reiteró.

El coronel Orlando Rivera, comisionado auxiliar en Operaciones de Campo, por su parte, aceptó que cuando se visita un cuartel es común que se encuentre solo a un retén, porque los agentes y supervisores del turno atienden querellas o realizan labores preventivas.

También subrayó que se usa personal de otros cuarteles para cubrir las ausencias de otros policías.

“Siempre hay gente trabajando en la calle. Si un ciudadano llama al retén para recibir un servicio de la Policía, ellos (retén) no pueden decir que no tienen policías, porque hay un oficial que se queda siempre de turno y si no lo hay en Río Piedras, un ejemplo, lo movemos de Cupey, lo movemos de Caimito a hacer la investigación, porque la prioridad de nosotros como policías es investigar las querellas y atender al ciudadano cuando así lo requiera”, afirmó el coronel Rivera.

Alarmantes varias cifras

Para González Falcón resulta preocupante que a esta fecha se reportaran tres muertes de peatones por accidentes de tránsito, a pesar de que las cifras muestran una reducción en general.

En lo que va de año, han ocurrido 102 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 20 menos que para la misma fecha en el 2024.

“Si bien la Policía está haciendo su trabajo para reducir los accidentes e intervenir con conductores que están en violación de ley, es importante que los peatones tomen medidas. Un dato importante es que el único renglón en el que estamos por encima de accidentes fatales es, precisamente, de peatones, que estamos en más cuatro”, advirtió González Falcón.

Esta semana, el Negociado de Patrullas de Carreteras hizo 12,614 intervenciones, se arrestaron 114 personas por posesión ilegal de armas y sustancias controladas, entre otros delitos.

“También preocupa la gran cantidad de personas conduciendo en estado de embriaguez, es alarmante que 103 de los 114 arrestados fueron conductores que estaban borrachos. Por tanto, hago un llamado a la ciudadanía para también hacer su parte. Como siempre digo, el trabajo para hacer un Puerto Rico más seguro no solo es de la Policía, sino de todos”, afirmó el comisionado.

El capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, reconoció que en estos días ha observado el cambio de los grupos de motociclistas hacia los agentes tras semanas en las que se reportaron varios incidentes de carácter violento, entre ellos el de dos agentes que fueron rodeados por unos 100 motoristas, quienes ocasionaron daños al vehículo oficial en Barrio Obrero, Santurce.

“Se ha visto el cambio. Yo estuve el fin de semana transitando por las carreteras y lo que acostumbraba a ver, esas corridas a grandes escalas, no se vieron... Gracias a Dios, entendemos que el llamado ha funcionado. Nosotros lo que queremos es que haya ley y orden. Correr motora no es un delito; delito es el conductor que lo haga con un vehículo todoterreno o una motora no apta para vías de rodaje”, argumentó Zeno.

Los agentes están visitando barriadas, residenciales y lugares donde haya aglomeración de motoras para intervenir con ellos.

Este fin de semana no se reportaron incidentes de esta índole.

Hasta la medianoche de hoy, han ocurrido 102 asesinatos, 49 menos, que en el 2024.