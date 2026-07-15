El testimonio de Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años, se espera que culmine este miércoles, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri en el Tribunal de Aibonito, en el decimonoveno día de juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario.

Avilés Rodríguez reveló que presuntamente la fiscal Brenda L. Soto Santiago le pidió que comparara con un bolígrafo el objeto filoso que observó el día de los hechos y que fue utilizado para asesinar a la víctima.

Durante el recontrainterrogatorio, mientras la fiscal Silda Rubio Barreto se disponía a reproducir un mensaje de voz extraído del teléfono celular que entregó a las autoridades la testigo, en el que se presume se describirían detalles del altercado que culminó con el asesinato, tras confrontar problemas técnicos se concluyó el proceso.

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La semana pasada, al inicio del interrogatorio sobre los sucesos ocurridos en el desvío Roberto Colón, Miriathny narró que Antiany (hermana paterna de la coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera) y Lismary (hermana de Lela) empezaron a pelear. Lo mismo hicieron Lisandra (madre de Lela) y Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, la mejor amiga de Anthonieska, por lo que decidió salir a defender a “Gaba”. En ese momento, indicó, no sabía dónde estaba Gabriela Nicole.

La testigo alegó que, cuando fue golpeada y le pidió a su pareja que la ayudara a levantarse, al mirar hacia el lado derecho, presuntamente, pudo ver a Anthonieska arrodillada dándole con el puño cerrado hacia el lado izquierdo de la cadera a Lela, quien estaba sobre el piso.

¿Qué usted pudo ver, si algo, en ese puño que tenía Anthonieska?

No puedo contestar.

¿Por qué razón usted no puede contestar?

“La fiscal Brenda Soto me dijo que dijera que era como un bolígrafo”, expresó Miriathny.

Ante sus expresiones sobre lo ocurrido el 2 de septiembre de 2025, mencionó que se sintió presionada por el fiscal de distrito Ernesto Quesada, por afirmar que estaba mintiendo.

“Vi algo filoso. No lo puedo describir”, se desprende en su declaración inicial y el viernes añadió que tenía punta.

La testigo afirmó que le advirtió a la fiscal Soto que no quería declarar en contra de su hermana.

La fiscal, posteriormente, trató de aclarar que la comparación del bolígrafo con el arma blanca se trajo para describir el tamaño del objeto.

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¿Qué usted le hizo cambiar para entonces sí decir lo que usted vio?

“Porque mientras estaba prestando mi declaración el fiscal Quesada me dice que estaba mintiendo y que tenía 99 años de cárcel, y por miedo declaré”.

¿Cómo compara lo que usted vio el 11 de agosto con lo que usted dijo en la declaración jurada?

“No es similar”.

¿En qué es distinto?

“El bolígrafo”. El resto agregó es igual a lo que pudo observar.

En un receso, la abogada de defensa Mayra López Mulero sostuvo que un fiscal no debe poner palabras en boca de un testigo, al calificar esa conducta como impropia y antiética.

Elvia Cabrera y Anthonieska Avilés, madre e hija, respectivamente, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en procesos por separado.

La imagen de Mariathny cobró notoriedad cuando a finales del mes de diciembre de 2025, la Policía emitió y posteriormente dejó sin efecto una Alerta Rosa por su desaparición.

El 22 de agosto de 2025, la testigo entregó un mahón con tres manchas como puntitos de sangre y un teléfono celular propiedad de Figueroa Arroyo, pero que ella lo pagaba. La entrega se realizó en la parte posterior de una farmacia al agente Gerardo Berríos, mientras estaba acompañada de una hermana mayor, Alieska, y del licenciado Alfredo López, ya que era menor para esa fecha.

Esta madrugada se colgó en el tendido eléctrico en ruta hacia el tribunal otra sábana en la que se reiteró que se haga justicia y que liberen a Cabrera Rivera.

Según publicó El Nuevo Día, el mensaje lee: “Secretaria de Justicia los arrestos que faltan, que usted habló en la prensa, al parecer son de los suyos. ¿La investigación para cuando? #Hello F.B.I. Justicia con la verdad #Justicia para Gabriela N. #Free Elvia Cabrera".