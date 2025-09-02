El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja trabaja para identificar el cadáver baleado de un hombre que fue encontrado al atardecer de ayer, lunes, en un risco a unos 35 pies de profundidad de la carretera, en el Camino Los Bernard del barrio Nuevo, en Naranjito.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 5:25 p.m. un ciudadano se comunicó al cuartel, para alertar sobre un fuerte hedor en el área antes mencionada.

Al llegar los agentes a la escena, localizaron el cuerpo en el fondo de un precipicio, fuera de la vía de rodaje y varios casquillos de rifle, que fueron ocupados como evidencia.

El área es una desolada y sin iluminación, según se hace constar en el informe de novedades.

Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Naranjito logró recuperar el cadáver y del análisis preliminar de observaron varias heridas de bala.

Los investigadores recorrerá la ruta de entrada y salida de ese sector para intentar localizar cámaras de seguridad y se realizará una búsqueda de personas desaparecidas en pueblos limítrofes, en busca de identificarlo.

El hombre vestía camisa verde y pantalón corto color negro. El mismo pesaba aproximadamente 200 libras y tenía una estatura de 5”10 pulgadas.

Se trasladó al Instituto de Ciencias Forenses para fines de su identificación y autopsia.

El agente Aníbal Ayala, bajo la supervisión del teniente José Cruz Marrero, director del (CIC) de Vega Baja, en unión a la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la investigación