Sin identificar cadáver baleado hallado en barranco en Naranjito
El cuerpo del hombre estaba en estado de descomposición.
PUBLICIDAD
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja trabaja para identificar el cadáver baleado de un hombre que fue encontrado al atardecer de ayer, lunes, en un risco a unos 35 pies de profundidad de la carretera, en el Camino Los Bernard del barrio Nuevo, en Naranjito.
De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 5:25 p.m. un ciudadano se comunicó al cuartel, para alertar sobre un fuerte hedor en el área antes mencionada.
Al llegar los agentes a la escena, localizaron el cuerpo en el fondo de un precipicio, fuera de la vía de rodaje y varios casquillos de rifle, que fueron ocupados como evidencia.
Relacionadas
El área es una desolada y sin iluminación, según se hace constar en el informe de novedades.
Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Naranjito logró recuperar el cadáver y del análisis preliminar de observaron varias heridas de bala.
Los investigadores recorrerá la ruta de entrada y salida de ese sector para intentar localizar cámaras de seguridad y se realizará una búsqueda de personas desaparecidas en pueblos limítrofes, en busca de identificarlo.
El hombre vestía camisa verde y pantalón corto color negro. El mismo pesaba aproximadamente 200 libras y tenía una estatura de 5”10 pulgadas.
Se trasladó al Instituto de Ciencias Forenses para fines de su identificación y autopsia.
El agente Aníbal Ayala, bajo la supervisión del teniente José Cruz Marrero, director del (CIC) de Vega Baja, en unión a la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la investigación