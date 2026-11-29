El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana en el kilómetro 10.9 de la carretera PR-181 detrás del negocio El Marullo Azul, en Piñones, Loíza.

De acuerdo con los informes preliminares suministrados por la Policía, fueron alertados a las 8:05 a.m. de hoy, domingo, sobre el crimen.

Al llegar a la escena encontraron el cuerpo tirado en la arena boca abajo con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y no observaron ningún casquillo de bala, lo que sugiere que fue asesinado en otro lugar.

El occiso fue descrito como de tez negra, pelo color negro, 5′8″ de estatura, 200 libras de peso y vestía una camiseta negra, un pantalón corto rojo y negro y chancletas con medias color negro.

El agente Nolasco Pizarro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, tiene a cargo la pesquisa junto a la fiscal Ileana Espada.

Este es el tercer asesinato reportado este fin de semana feriado, el primero fue el viernes en Aguadilla y el segundo el sábado, en Caguas.