Una mujer y un joven fueron asesinados en la madrugada de este domingo en hechos por separado y con una hora de diferencia en Yabucoa y Río Piedras, respectivamente.

Con estos crímenes se elevan a siete los asesinatos reportados entre el viernes y esta madrugada, según informes preliminares de la Oficina de Prensa de la Policía.

La mujer asesinada por impactos de bala a eso de las 3:45 a.m., en el sector Soto Monte del barrio Jagüeyes, en Yabucoa, no ha sido identificada por las autoridades.

El cadáver, que estaba sobre el pavimento, fue descrito como de tez trigueña, cabello negro, de unos cinco pies de estatura, 175 libras de peso y vestía un traje negro corto, con sandalias de tirantes del mismo color y accesorios color oro, de acuerdo con la información que está en la querella.

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Se activó el protocolo de feminicidio, no obstante, al presente se desconoce el motivo del crimen.

Con este caso ascienden a 31 los asesinatos de mujeres reportados a esta fecha, una diferencia de siete menos que en el 2025.

El agente Pedro E. Medina Negrón, de la División de Homicidios junto al fiscal Israel Umpierre investigaron la escena.

Se ocuparon varios casquillos de bala como evidencia.

El cuerpo se trasladó al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de identificación y autopsia.

Matan a “Risitas”

De otro lado, a las 2:51 a.m. frente a un negocio en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, ocurrió una balacera que dejó el saldo de un hombre muerto, que fue identificado como Víctor Flores Castellano, de 25 años, alias “Risita”, quien era vecino del residencial Jardines de Berwind.

Surge de la investigación a cargo del agente Esdras Plaza Díaz, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan y la fiscal Sarimar Andreu Pérez, que el occiso tenía antecedentes penales por asesinato y violencia doméstica. El cadáver estaba al lado de una motora color negro.

Resultaron con heridas superficiales dos hombres de 25 y 28 años y una mujer de 38 años.

“Risita” se encontraba fuera del negocio con cuando desconocidos dispararon.

En la escena se recuperaron múltiples casquillos de rifle.

El occiso enfrentaba un proceso criminal por el asesinato de Yenedith Calderón Stouth, ocurrido el 3 de julio de 2023 en Río Piedras, a consecuencia de heridas con arma largas.

Tras habérsele reducido la fianza de $200,000 a $30,000, se cortó el grillete electrónico el 25 de septiembre de 2023 y estuvo prófugo, hasta que se entregó en el Tribunal de San Juan el 4 de octubre de 2023.

Mientras que, para julio de 2026, había sido ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón en julio de 2026 tras encontrarle causa para arresto por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja.