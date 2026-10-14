Una ciudadana fue agredida en medio de lo que se cree es un intento de robo domiciliario ocurrido en la mañana de hoy, miércoles, en una residencia localizada en la carretera PR-688 del barrio Sabana, en Vega Baja.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a las 7:40 a.m. cuando la mujer regresaba a su hogar tras dejar a sus hijos en la escuela y se topó con cuatro hombres vestidos con ropa similar al uniforme de la Policía esperándola en el portón.

Los delincuentes le exigieron bajo amenaza con armas de fuego que abriera el portón de la casa y esta se negó, alegando que no tenía las llaves. Acto seguido, le pidieron que llamara a su esposo para que le dieran acceso y comenzaron a agredirla en la cabeza con un arma de fuego causándole una herida abierta.

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Los vecinos se percataron de lo que estaba sucedido y se comunicaron con las autoridades. Uno de ellos, el cual posee licencia de portación de armas de fuego, disparó como advertencia para que salieran del lugar.

“Cuando se abre un portón (en una residencia aledaña) ellos se echan a correr y hacen dos detonaciones. Un vecino que estaba hace varias detonaciones con fines de ahuyentarlos y darle espacio a la dama que se refugiara”, detalló el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Aclaró que al presente no se ha encontrado a ninguno de los sospechosos y ni tampoco evidencia de que alguno esté herido de bala como se creyó en un inicio.

El esposo de la víctima es dueño de un establo de caballos.

A la mujer le arrebataron una cadena en oro y su teléfono celular, el cual fue recuperado cerca.

La búsqueda, con el apoyo de la Unidad Aérea del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, se concentra en un monte aledaño.

También Se buscan cámaras de seguridad en la zona en busca de conocer si recibieron ayuda de un quinto implicado para facilitar su escape en un vehículo de motor.

“No hay sangre en el área, estuvieron los K-9 (Unidad Canina), que lo hubiesen detectado”, agregó Negrón.