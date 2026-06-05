( Suministrada por la Policía )

Las autoridades intentan dar con el paradero de una mujer que fue vista por última vez el 30 de mayo, tras ser trasladada al hogar para personas sin hogar Buen Pastor, en San Juan, desde Ponce.

Josefine Caba Velázquez de 48 años, fue reportada desaparecida por su pareja, Roberto Cancel Martínez, quien la describió físicamente como de tez blanca, 5′6″ de estatura, 198 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro.

Como señas particulares posee un tatuaje en la espalda de un corazón y una cicatriz en el lado derecho de la frente.

Al momento de la desaparición vestía una blusa color rosa, pantalón azul y tenis color blanco marca Reebok.

Si usted la ha visto comuníquese con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de San Juan al (787) 793-1234 extensiones 2200 y 2201.