La búsqueda de un hombre que desapareció en el lago Toa Vaca de Villalba cuando un rayo impactó la embarcación en la que se hallaba pescando en compañía de otro sujeto el sábado en la tarde, fue suspendida poco antes de las 11:00 de la noche, tras más de seis horas continuas sin resultado.

El alcalde de Villalba, Danny Santiago Núñez, identificó al pescador desaparecido como Alexander Vega, de 42 años y al herido como Jonathan Rivera, ambos residentes de Lares. Según versiones del incidente Vega saltó al agua al momento de la descarga eléctrica, pero no salió a flote nuevamente. Mientras que Rivera resultó con heridas en ambas manos, aunque se informó que estas no eran de gravedad. Familiares del desaparecido se trasladaron al lugar tras enterarse del incidente, con la esperanza de que se lograra su rescate.

PUBLICIDAD

Relacionadas Rayo impacta a dos personas que se encontraban en un bote en Villalba

Santiago Núñez indicó que los trabajos, que contaron con la participación de personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias del municipio de Villalba, así como de otros municipios que enviaron personal, Policía Municipal, el Negociado de la Policía y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y helicópteros, se reanudarían el domingo a las seis de la mañana cuando a ese componente se sumarán buzos de esas agencias y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

El alcalde explicó que el lago Toa Vaca, el más grande de la Isla, es frecuentado los fines de semana por pescadores de toda la Isla, quienes tienen permiso para la pesca recreativa en el lugar. Añadió que la búsqueda se complicó debido a las condiciones de visibilidad en ese cuerpo de agua. “Los lagos no tienen visibilidad el agua, tienen mucha vegetación y también tienen unos babotes en el fondo que es muy complicado (la búsqueda)”.