Dos personas que viajaban en un bote en el Lago Toa Vaca, en Villalba, fueron impactados por un rayo.

Un reporte emitido por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan alerta de que el incidente ocurrió a eso de las 3:20 p.m. de este sábado y que fue alertado a las autoridades a través de una llamada al Sistema 9-1-1.

“Un rayo impactó a dos personas en una lancha cerca del club de pesca junto a la represa del Lago Toa Vaca. Una de ellas se encontraba consciente con quemaduras en las manos, pero respiraba. La otra persona saltó al agua y aún no ha sido localizada”, dice el reporte.

La Oficina de Manejo de Emergencias Municipal de Villalba se encuentra en la escena.