El presidente Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José N. Tirado García, opinó hoy que no ve un ambiente para un paro general del componente de todo el componente de seguridad para reclamar que se ponga en vigor la Ley 81 que promueve un retiro digno para los miembros del sistema de rango del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), a los bomberos y oficiales de custodia, entre otros servidores públicos.

“Para hablar de algo así es un asunto muy serio porque afectaría la seguridad pública y yo pienso que, aunque nosotros estamos bien afectados porque no se pone en vigor esa ley de retiro, pero en realidad nosotros tenemos una responsabilidad muy seria con el país y para tomar ese tipo de decisión hay que pensarlo bien, si se hiciera, para que le aseguremos a Puerto Rico y a nuestra gente que no vamos a tomar decisiones irresponsables”,

Los rumores aumentaron durante la noche de ayer en las redes sociales luego de que el martes, un grupo de agentes y oficiales activos y retirados advirtieran que se evaluaba un paro de policías durante las épocas festivas lo que podría agravar la crisis de seguridad que vive el país, si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no aprueba la implementación de la ley.

Gabriel Hernández Ramos, un policía retirado en el año 2014, con 20 años de servicio, quien organizó desde New Jersey, la protesta, pero a pesar de que ha expresado que cuenta con el apoyo de todos los gremios Tirado se ha comunicado con algunos líderes, entre ellos Diego Figueroa quien es el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), quien le indicó que no tenía conocimiento al respecto.

“Se está hablando de un paro, pero no he visto que las organizaciones policiales hallan hecho ningún tipo de actividad conjunta ni tampoco nos han invitado para ningún topo de reunión lo que escucho es que va a haber un paro, pero no veo organización para eso”, expresó Tirado, quien tampoco ha visto una alianza entre los ocho gremios bonafide que agrupan a los policías.

La Junta del Sindicato de Bomberos fue convocada a una reunión mañana para escuchar a sus delegados regionales para auscultar su posición.