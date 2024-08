El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Néstor Tirado García, se reunió esta tarde con el subdirector de la Junta de Supervisión Fiscal, Arnaldo Cruz, quien se comprometió a buscar alternativas para lograr un ajuste en su retiro.

Tan pronto como la semana próxima se proyecta una mesa redonda con las partes para evaluar el Proyecto de la Cámara de Representantes 2071, que crea la Ley de Ajuste Razonable al Retiro de los Bomberos y un fideicomiso, para analizar su lenguaje y hacer los cambios necesarios mediante el mecanismo de una Orden Ejecutiva, ya que no hay más sesiones legislativas este año y el gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia, tenía hasta la medianoche de hoy para firmarlo y se encuentra en la República Dominicana, participando de la toma de posesión del presidente Luis Abinader.

Más temprano, Tirado García, tuvo un encuentro con el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Jorge Blanco; el director de la Oficina de Asuntos Legislativos de Fortaleza, licenciado Justiniano Rivera; y el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, en la que ellos le explicaron que el gobernador no lo firmó porque tiene problemas técnicos con el vocabulario ya que conflige con el Plan de Ajuste Fiscal.

“Yo estoy convencido de que el gobernador debe firmar este proyecto porque no está haciendo nada ilegal, ni nada malo. Estaría haciéndole justicia a unos trabajadores que durante esta misma emergencia (de la tormenta tropical Ernesto) han estado metidos en las cloacas por ahí en los charcos ayudando a la gente, pues yo pienso que el gobernador debe firmar ese proyecto y permitirnos a nosotros trabajar con la Junta”, puntualizó en aquel momento el líder gremial.

Tirado, se reunió con el secretario del DSP, Alexis Torres y otros funcionarios, quienes le explicaron que el gobernador no firmó el proyecto porque tiene problemas técnicos con el vocabulario ya que conflige con el Plan de Ajuste Fiscal. ( Suministrada Policía )

Los funcionarios le hablaron sobre un paquete de medidas aprobadas durante la última sesión legislativa con observaciones hechas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para no darles el visto bueno, entre ellas el proyecto que están impulsando para lograr un retiro digno.

“Una vez este proyecto pasó a Fortaleza nosotros enviamos el proyecto a la Junta y hemos tenido comunicación con la Junta. En ningún momento ha levantado una posición final al proyecto y nos ha dicho que está analizando el impacto que podría tener, pero finalmente ellos dijeron que la fuente del repago era muy buena y que no había problema en eso”, explicó Tirado García.

Sobre esa información, Cruz le dijo que a pesar de que tenían conocimiento del proyecto el mismo no pasa a su consideración hasta que no se convierta en ley, lo que no sucedió.

La fuente de recobro para incrementar sus pensiones, que actualmente son de un 28% de su salario promedio de $2,000 a un 50%, provendría de nuevos recaudos por concepto de la emisión de la certificación de prevención de incendios a alquileres a corto plazo, como lo hacen hospederías y hasta las casas rodantes.

La medida establece la creación del fideicomiso de bomberos para garantizar el manejo ordenado en miras de garantizar un retiro de 50 por ciento de su salario promedio de los últimos tres años previo a la fecha de retiro.

“De un salario de dos mil dólares, se retira con cuatrocientos dólares que tú sabes que no da para ir al supermercado en una ocasión al mes”, abundó, al subrayar que van a continuar luchando por la firma del proyecto.