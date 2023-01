En un ataque directo al testigo principal de la Fiscalía federal en su juicio en su contra, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, acusó este jueves al exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas, de entregar información privilegiada de la Autoridad de Puertos a una empresa que le suple gas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que es parte del grupo que logró el contrato de privatización de generación de electricidad.

“Como Maceira tiene contratos o favoreció a New Fortress (Energy) y sabían que yo estaba detrás de información y sabían que yo tengo, literalmente, pruebas para demostrar que New Fortress tenía información privilegiada para llevarse ese contrato del muelle 5 y 6, que se la daba Maceira y tengo evidencia que Maceira los favorecía. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Tengo evidencia de que Maceira los favorecía. Dicho eso, yo me estaba metiendo con gente poderosa. Esa es la verdad. Yo me estaba metiendo con mucha gente poderosa y aquí él tonto de la historia soy yo. Yo estoy claro, estoy cogiendo una pela ahora. Pero, al final del camino, vamos a ver quiénes son los que van a bajar la cabeza”, sentenció.

La acusación la realizó a la prensa a su salida del Tribunal de Distrito de Puerto Rico con sede en el Viejo San Juan, durante el receso de almuerzo concedido por el juez federal Francisco Besosa.

En sus expresiones, hacía alusión a que Maceira Zayas supuestamente le imputó ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) haberlo extorsionado para detener la presunta investigación que realizaba para el programa noticioso que producía para el verano del 2019, Nación Z, transmitido por una emisora radial del grupo SBS.

“Estábamos develando que había una compañía en Puertos que alguien, yo sabía que era Maceira, y tengo una carta y evidencia de que Maceira le estaba dando información privilegiada a New Fortress”, afirmó.

Díaz Colón señaló que fue un alto ejecutivo de la AEE quien le entregó la “evidencia concreta de todo el traqueteo que había en Puertos”.

Cabe destacar que Maceira Zayas era director de Puertos mientras fungía como secretario de Asuntos Públicos durante el convulso verano del 2019.

“Yo creo que literalmente él, desde toda la maldad, trató de tirarle arena en los ojos al FBI. Vamos a ver en que termina esto”, sostuvo.

“Esto es un escándalo y Maceria era el que estaba detrás de eso y tengo evidencia de eso”, agregó.

Durante el juicio federal, Maceira Zayas ha imputado a Díaz Colón haberle pedido dinero y favores a cambio de evitar que información comprometedora de la administración Rosselló se hiciese pública, así como para mejorar la imagen del exmandatario previo y después de revelarse el contenido del controvertible chat de Telegram. Su contenido, con mensajes racistas, sexistas, homofóbicos y ataques políticos, provocaron manifestaciones pueblerinas que empujaron al exgobernador a renunciar al cargo del 24 de julio de 2019.

Los alegados pedidos de Díaz Colón supuestamente ocurrieron por mensajes enviados por Telegram y en dos encuentros personales, ocurridos el 21 de junio de 2019 en el restaurante Musa en Santurce y el 16 de julio de 2019 en Il Postino en Miramar.

Maceira Zayas alega que, en estos encuentros, Díaz Colón solicitó los $300,000 para que no se revelaran chats en los que participaba Rosselló; que dos agencias gubernamentales le renovaran los contratos a Social Consulting LLC y Collective Impact LLC, empresas que supuestamente pagarían a Díaz Colón unos $4,000 mensuales por la ayuda; anuncios gubernamentales para pagar un segmento de buenas noticias en el programa que producía, Nación Z, a favor del gobierno de Rosselló y que lo contrataran como asesor externo para ayudarlos en el manejo de la crisis que había en aquel entonces.

Además, testificó que el acusado solicitó dinero para pagar a varias personalidades públicas para que cambiaran su narrativa a favor de Rosselló. Entre otras cosas, dijo que se pagaría unos $50,000 para el manejador del programa “La Comay”, Antulio “Kobbo” Santarrosa, y unos $6,000 a Rocky The Kid.

Los detalles de la alegada extorsión salieron a relucir durante el testimonio que prestó Maceira Zayas durante tres días consecutivos, específicamente desde el pasado martes hasta el mediodía de este jueves.