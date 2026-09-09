Un exempleado del Departamento de Hacienda y otro hombre ligado al negocio Brisas BBQ, Inc. se declararon culpables de conspirar para defraudar a esta agencia y evitar el pago de contribuciones, en casos separados.

Según informó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, el primer caso se presentó contra Alexander Ortiz-Robles, quien fue empleado y agente del Departamento de Hacienda y admitió haber recibido pagos de sobornos para eliminar las contribuciones que adeudaban a Puerto Rico diversas personas y empresas.

Desde junio de 2020 hasta octubre de 2025, Ortiz-Robles tuvo entre sus funciones acceder y revisar declaraciones contributivas y documentos relacionados con la facturación y el cobro de contribuciones adeudadas. Como parte de la conspiración, este aceptó pagos de sobornos y otros beneficios a cambio de presentar información falsa al Departamento de Hacienda. La información falsa se presentó para eliminar contribuciones adeudadas, evadir el pago de contribuciones y apropiarse de fondos.

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Los pagos de soborno recibidos por Ortiz-Robles incluyeron $15,500 en julio de 2022, $20,000 en diciembre de 2023, $60,000 en noviembre de 2024 y $6,000 en abril de 2025. La conspiración provocó una pérdida total aproximada de $6,772,578 al Departamento de Hacienda.

Tras declararse culpable, Ortiz-Robles será sentenciado ante la jueza federal Gina R. Méndez-Miró el 15 de enero de 2027.

En un caso separado, Edwin Gómez-Villegas y Brisas BBQ, Inc. se declararon culpables el 2 de septiembre de 2026 de participar en un esquema de fraude similar para defraudar al Departamento de Hacienda por aproximadamente $23,904 en ingresos contributivos de Puerto Rico.

Gómez-Villegas y Brisas BBQ, Inc. serán sentenciados el 3 de diciembre de 2026 por la jueza federal María Antongiorgi-Jordán.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estuvo a cargo de la investigación de estos casos. La fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública del Distrito de Puerto Rico, está procesando los casos.