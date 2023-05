El sobrino del cantante Ricky Martin aprovechó la extensión de tiempo que le concedió el juez Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, y ayer, miércoles, presentó su respuesta y reconvención a la demanda civil que mantiene su tío.

Firmada por el abogado Michael S. Corona Muñoz, la respuesta básicamente niega la mayoría de los argumentos esbozados en la demanda civil por $20 millones presentada por el superastro del pop el 7 de septiembre del 2022 bajo las causas de extorsión, persecusión maliciosa, abuso del derecho y daños y perjuicios.

Dennis Yadiel Sánchez Martin, por otro lado, sostiene muchas de sus alegaciones previas en torno a los encuentros de índole sexual que expuso cuando solicitó una orden de protección ex parte bajo la Ley de Violencia Doméstica contra su tío, de la cual desistió posteriormente ante el tribunal.

PUBLICIDAD

Afirma, por ejemplo, que era el demandante quien lo acosaba constantemente -mientras cursaba la escuela intermedia y superior- para compartir sexualmente. Afirma, asimismo, que se le pretende proyectar como una persona desajustada mentalmente para desacreditarlo públicamente; que nunca ha solicitado compensación económica al demandante y que su tío obra de mala fe y de manera temeraria.

“Las acciones de contactos sexuales no consensuales con un menor, además de constituir delitos, causaron enormes daños a Sánchez Martin, quien no tenía ni la madurez ni la capacidad legal para consentir a los actos sexuales iniciados por un adulto, en este caso, Ricky Martin. Los daños por esta conducta sexual no consensual se estiman en unos diez millones de dólares ($10,000,000.00) y son líquidos y exigibles en estos momentos”, concluye la respuesta sometida en la tarde de ayer.

Ricky Martin tiene una orden de protección contra su sobrino por un término de un año, según ordenó el juez Glenn Velázquez Morales del Tribunal de Primera Instancia en San Juan.