Raleigh, Carolina del Norte. Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos involucrado en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro deberá comparecer ante un tribunal el viernes tras ser acusado de utilizar información clasificada sobre la misión para ganar más de 400,000 dólares en un mercado de predicciones en línea.

18 Fotos El presidente Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país.

Los fiscales federales dicen que Gannon Ken Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en el sitio de mercado de predicciones Polymarket.

Van Dyke, que estaba destinado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville (Carolina del Norte), fue acusado el jueves de uso ilícito de información gubernamental confidencial en beneficio propio, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

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Podría enfrentarse a años de prisión. Un número de teléfono listado públicamente para Van Dyke no está en servicio, y los registros judiciales no figuran un abogado para él todavía.

Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro durante aproximadamente un mes, según la fiscalía federal de Nueva York. Firmó acuerdos de confidencialidad prometiendo no divulgar “ninguna información clasificada o sensible” relacionada con las operaciones, pero los fiscales dicen que utilizó esta información para hacer una serie de apuestas relacionadas con la salida de Maduro del poder el 31 de enero de 2026.

“Se trataba de un soldado estadounidense que presuntamente se aprovechó de su posición para lucrarse de una operación militar justa”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en las redes sociales.

Polymarket, uno de los mayores mercados de predicción, dijo que encontró a alguien comerciando con información clasificada del gobierno, alertó al Departamento de Justicia y “cooperó con su investigación”.

Los beneficios masivos de las apuestas oportunas despertaron la atención pública días después del asalto a Venezuela y provocaron llamamientos bipartidistas a una regulación más estricta de los mercados, donde la gente puede apostar prácticamente a cualquier cosa.

La Commodity Futures Trading Commission, la agencia federal que regula los mercados de predicción, anunció el jueves que había presentado una denuncia paralela contra Van Dyke.

En esa denuncia se alega que Van Dyke transfirió 35.000 dólares de su cuenta bancaria personal a una cuenta de cambio de criptomoneda el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de que las fuerzas estadounidenses volaran a Caracas y detuvieran a Maduro.

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Van Dyke hizo una serie de apuestas sobre cuándo Maduro podría ser destituido, según la denuncia. Hizo esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, la mayor parte la noche del 2 de enero, horas antes de que los primeros misiles impactaran en Caracas.

Las apuestas generaron “más de 404,000 dólares de beneficios”, según la denuncia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.