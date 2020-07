Misión cumplida.

Los especialistas del regimiento de infantería 296 de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) de Sábalos en Mayagüez, John Bonilla y Amílcar Estrella fueron los rostros que llevaron esperanza a decenas de residentes que quedaron atrapados en medio de las descomunales inundaciones en la zona oeste ocasionadas por el paso por la isla la tormenta tropical Isaías.

Las imágenes del instante del rescate de un niño en el barrio Sábalos y de un recién nacido, en la urbanización Buenavista, en Mayagüez, se tornaron virales en las redes sociales como una muestra de su heroísmo en medio de la adversidad ante los estragos de un fenómeno natural, que le rememoró a muchos puertorriqueños la devastación del huracán María cuyas cicatrices aún están vivas en nuestro país.

Sin embargo, de manera humilde, los soldados Bonilla, vecino de Sabana Grande y Estrella, de Mayagüez, consideran que solo cumplieron con su trabajo. Para ellos cada situación es diferente, pero dijeron que están capacitados para enfrentar situaciones de alto riesgo y bajo presión extrema con el estoicismo necesario para salvar vidas.

Uno de los impresionantes rescates, fue el de un bebé de tres meses de nacido, del que estuvo a cargo el especialista Estrella quien en ese momento no podía salir de la urbanización donde vive porque la inundación no se lo permitía y se activó mediante la notificación a su supervisor.

Sin embargo, resultó que el primer rescate fue el de su hijo mayor y el de su hermano tras recibir una llamada de su progenitora porque el nivel de la inundación era alarmante.

“Yo no podía llegar a mi unidad a reportarme a trabajar porque todo estaba bajo agua y todas las entradas y salidas no había forma de meter un vehículo regular dentro de la urbanización para tan siquiera sacar a alguien. Yo me fui a pie a sacar a mi hijo y a su hermano y en el transcurso que hago eso me percato que hay un vehículo de Manejo de Emergencias en una calle que no puede pasar luego de llevarlos a mi hogar regreso”, relató Estrella.

La Guardia Nacional continúa 24/7 con la misión de emergencia. Este vídeo es en el Sector Buena Ventura y Valle hermoso , Mayagüez . aprox 10 personas 7 envejecientes 2 adultos convenes 1 bebe 3 meses. De verdad que son admirables, héroes de nuestra patria. Posted by Michelle Torres Communications on Thursday, July 30, 2020

Cuando regresó y se identificó como miembro de la GNPR le indicaron que estaban tratando de localizar una residencia donde había un bebé de tres meses. En ese momento fue a su residencia se puso su uniforme y como conoce esa comunidad ya que es nacido y criado allí comenzó a buscar a la familia.

Sus superiores en la base recibieron su aviso para que trasladaran un camión al lugar porque había otras personas encamadas y ancianos que necesitaban ayuda. Una vez llegaron los refuerzos localizaron la casa que resultó que estaba en la misma calle donde vive su hijo.

“La mamá estaba con mucho miedo, nerviosa con mucha preocupación y la ansiedad porque estoy en mi hogar y no tengo la forma de salir, de socorrer a mi bebé. Yo también soy padre y hablamos con la señora y accede y me da el bebé porque mamá tenía muchos motetes como decíamos nosotros para cuidar de su hijo. Yo lo tomo en mis brazos y lo envuelvo en la sabanita donde él aparece en el vídeo tratando de prevenir que no se nos mojara y que tampoco le fuera a caer algo y le fuera a dar en la cabecita”, manifestó con emoción.

Una vez fueron rescatados la madre les solicitó que viajaran solamente ellos en el vehículo por temor a exposición con alguna persona contagiada con el COVID-19, ya que el pequeño apenas había recibido sus primeras vacunas, lo que se les concedió.

En medio del rescate se dio cuenta de que conocía al padre del bebé desde niños.

“Nunca me pasó por la mente que fuera a tener que acudir a su casa a salvarle un hijo, jamás me imaginé una cosa como esa, pero nos tocó y lo tuvimos que hacer”.

Estrella, quien cumplió en el 2016 sus ocho años de servicio en la GNPR, se enlistó nuevamente en el 2018, luego del paso del huracán María, porque sentía la necesidad de continuar ayudando a sus compatriotas.

“La Guardia Nacional durante los pasados años se ha dejado sentir mucho en Puerto Rico y la población ha visto lo que nosotros somos capaces de hacer, para lo que se nos está entrenando y la calidad de compromiso que tenemos con nuestros vecinos y compatriotas, no solamente es para salir de Estados Unidos a zonas de combate o escenarios de guerra, sino que dentro de nuestro país damos la mano”, añadió.

“Ver a esos niños llorar me partió el alma”

Bonilla, se ganó la confianza del niño de tres años cuando sus familiares desesperados se lo entregaron para que lo pusiera a salvo porque el nivel del agua en su residencia del barrio Río Hondo no paraba de subir.

“Ese niño era uno de tres hermanos…él fue el primero. Venía llorando, realmente no hablaba, yo trataba de calmarlo diciéndolo que lo iba a llevar a un camión para que viera el camión tan bonito que tenía allí, que lo íbamos a ayudar que no se preocupara que los hermanitos y mamá ya venían que mis compañeros los estaban buscando”, narró Bonilla, quien en ese momento usó su instinto de padre para poder comunicarse con el menor.

Al momento del rescate, el especialista, que es padre de dos niños de ocho y 12 años, declaró que se conmovió al verlos llorar por el peligro que enfrentaban.

“Yo soy padre de dos precisos niños de ocho y 12 años y realmente yo ver a esos niños llorar se me partió el alma realmente y realizamos la labor que estamos encomendados y que estamos capacitados para realizar”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.

Contó que sus hijos, que muchas veces lo ven salir a trabajar con su uniforme y no conocen la labor que realizan porque la misma no trasciende públicamente, como ocurrió esta vez, le entregaron la mayor recompensa que podía recibir luego de un arduo día de rescates, unos fuertes abrazos.

De su lado, su supervisor, el sargento Omar Blanco, quien tomó el vídeo y fue quien recibió al menor rescatado en el camión, sintió que al sostenerlo en sus brazos vio el reflejo a su hija que hoy tiene 11 años.

A pesar de que los rescates en esa comunidad comenzaron con los niños, también trasladaron a los refugios a las personas encamadas y envejecientes.

“Lo primordial de nosotros fue sacar los niños, después seguimos con las personas encamadas y envejecientes y el vídeo que salió pues fui yo quien tomó el vídeo porque nuestro supervisor nos estaba llamando porque estaba asustado porque nosotros salimos y no llegábamos. La comunicación en ese momento fue por teléfono porque había problemas de comunicación”, detalló el sargento, quien junto al especialista Rafael Montes expresaron su satisfacción por el resultado de su labor durante la emergencia.

“La misión era salvar las personas y esa siempre será la labor de nosotros, por eso nos enlistamos por hacer el bien”, subrayó Blanco.

Durante la emergencia de ayer la GNPR activó a 335 soldados.

“Nuestros soldados rescataron a 25 personas atrapadas por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Isaías en el barrio Sábalos, en Mayagüez. Entre los rescatados se encuentran tres niños y varias personas encamadas. También en el sector Buena Ventura y Valle Hermoso de ese municipio se rescataron a siete envejecientes, dos adultos jóvenes y un infante de tres meses de nacido que quedaron atrapadas por las inundaciones”, declaró el Ayudante General de Puerto Rico, General de División José J. Reyes, por escrito.