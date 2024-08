La División de Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez solicitó nuevamente ayuda a la ciudadanía para localizar a Kevin Yacier Candelaria Díaz, de 26 años, quien fue visto por última vez el 20 de mayo de 2023.

El joven salió a eso de las 10:30 a.m. de su residencia localizada en el kilómetro 9.1 de la carretera 354 interior del barrio Leguisamo en Mayagüez y no regresó. Su pareja, identificada como Michelle Valentín Arroyo, indicó que recibió un mensaje a su celular y no supo nada de él.

Este manejaba una camioneta Ford F-150, color blanco, del 1993 y con la tablilla 1076290, la cual fue localizada en el barrio Seco, en Mayagüez. El vehículo tenía un remolque para botes con la tablilla163213.

Surge de la investigación que esa tarde fue visto abordando una embarcación junto a otra persona con rumbo desconocido, no se informó el lugar.

Candelaria Díaz fue descrito como de tez blanca, 5′6″ de estatura, 210 libras de peso, ojos y cabello color marrón, vestía camiseta calor gris, pantalón corto azul y chancletas.

Tiene un tatuaje en el pecho de una mano, un reloj, el nombre de Keliannete, un mensaje que lee “En estos momentos he mejorado en mi vida” y la ficha 07-06-21.

Si usted conoce el paradero de esta persona o posee alguna información de este caso, comuníquese al CIC de Mayagüez al teléfono (787) 834-0308, o a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a través de la cuenta oficial de Twitter @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.