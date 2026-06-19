Agentes adscritos a la sección de Asuntos Confidenciales de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, aprehendieron anoche a dos adolescentes en el estacionamiento de la tienda Walmart, en Manatí.

Los menores de 16 años conducían una guagua marca Toyota 4Runner, color blanco, del año 2016 y con la tablilla ITT-636, que tenía gravamen de hurtada en el área policíaca de San Juan.

Los agentes Elvin Núñez Machado y Steven Pérez Espinosa consultarán el caso hoy con el Procurador de Menores para la radicación de las faltas correspondientes.