El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, sostuvo que le tomó por sorpresa la renuncia del fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, la cual presuntamente ocurrió al enterarse que se había iniciado el proceso para sustituirlo en el cargo.

González Falcón que no ocupa la posición de Agente Especial a Cargo del FBI en Puerto Rico, desde que fue nombrado superintendente, cargo que ocupó desde agosto de 2021, reveló hoy que se enteró por una alerta informativa que recibió.

“Trabajé mano a mano con el fiscal Muldrow como director del FBI, un profesional, un amigo, (de) gran integridad, una pérdida para el pueblo de Puerto Rico. Me sorprendió, definitivamente, me cogió de sorpresa. Tan pronto que empezaron los ‘news push alerts’, me llamó el fiscal Muldrow para dejarme saber personalmente”, expresó el superintendente durante una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Añadió que no pensó que eso fuera a suceder.

Muldrow anunció el jueves pasado su salida de la posición efectiva mañana, 7 de julio, tras más de 37 años de servicio en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En declaraciones escritas, describió su paso por la Fiscalía Federal en Puerto Rico como “el mayor honor” de su carrera profesional, pero no especificó las razones de su renuncia.

Muldrow fue nominado por el presidente Donald Trump en 2019, durante su primer cuatrienio, y luego permaneció en el cargo durante toda la administración del expresidente Joe Biden.

Sobre la posibilidad de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos esté considerando nombrar al puesto a la exfiscal y actual jueza de Inmigración en Florida Julia Díaz-Rex, señaló que la conoce, pero que no tuvo oportunidad de trabajar con la funcionaria.

“Sé que va a seguir la misma trayectoria del fiscal, sabemos que en estas posiciones jefes llegan y jefes se van, pero el personal sigue ahí con el mismo compromiso y trabajando para asegurar las calles de Puerto Rico”, opinó González Falcón, quien dijo que no conoce las razones que motivaron el cambio de mando.