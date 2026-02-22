La Policía investiga una agresión a tiros reportada en la mañana de hoy, domingo, en una gasolinera en el área del malecón de Naguabo.

De acuerdo con la información preliminar, a eso de las 5:28 a.m. una llamada al Sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la gasolinera, ubicada en la carretera PR-3. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al perjudicado, un hombre de 36 años, quien indicó que, mientras se encontraba en el interior del establecimiento, sostuvo una discusión con un hombre al que no conoce.

Luego se dirigió a su vehículo, donde lo esperaban sus dos hijos, gemelos de 11 años, y al iniciar la marcha observó al individuo portando un arma larga. Acto seguido, el hombre realizó varios disparos hacia el vehículo, causando que el cristal posterior se rompiera.

Tanto el perjudicado como los dos menores resultaron ilesos.

El agresor abandonó el lugar posteriormente.

El agente José Rodríguez, adscrito al Distrito de Naguabo, realizó la investigación preliminar, y refirió el caso a los agentes de la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.