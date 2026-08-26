El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, anunció hoy nuevas designaciones en posiciones de liderato, como parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la supervisión, la capacidad operacional y la continuidad de los trabajos en distintas áreas y unidades especializadas.

“Estas designaciones responden a nuestra responsabilidad de continuar fortaleciendo la estructura de mando de la Policía de Puerto Rico, colocando oficiales con experiencia y capacidad en posiciones claves para nuestra operación. Cada uno de estos oficiales cuenta con una trayectoria de servicio que contribuirá a dar continuidad a nuestros planes de trabajo y a las prioridades de seguridad pública que hemos establecido”, expresó González Falcón, en un comunicado de prensa.

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El superintendente destacó que los cambios forman parte del proceso continuo de evaluación de las necesidades operacionales y administrativas de la Policía.

“Desde que asumimos esta responsabilidad hemos realizado ajustes de manera constante en distintas áreas de la Policía, y cada vez que hemos hecho esos cambios, los resultados han sido positivos. Continuamente evaluamos nuestra estructura, las necesidades operacionales y el desempeño de nuestras unidades para identificar qué hace falta fortalecer o ajustar.

Agregó que, estas designaciones responden a un proceso de evaluación continua para colocar los recursos y el liderato donde puedan tener el mayor impacto.

Las designaciones que serán efectivas de inmediato conforme al proceso administrativo establecido son las siguientes:

• Coronel Jorge D. Luyando Pérez — pasa de dirigir el Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales a desempeñarse como comandante del Área de Carolina.

• Teniente coronel Ricardo De Jesús Martínez — del cargo de comandante auxiliar del Área de Ponce, fue designado a director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales.

• Teniente coronel José J. Rodríguez Cintrón — Será el nuevo comandante del Área de Fajardo.

• Comandante Carlos J. Nazario Lebrón — anterior comandante del Área de Fajardo fue trasladado al área policíaca de Caguas bajo el liderato del Coronel Gerardo Oliver Franco.

• Coronel Héctor Monge Sanjurjo — de comandante del Área de Carolina va a desempeñarse como oficial examinador en el Área de Fajardo.