El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, defendió la efectividad de sus estrategias contra el crimen durante los primeros seis meses de este año bajo la premisa de que las intervenciones realizadas por los agentes han debilitado a algunas organizaciones del bajo mundo lo que implica -a su juicio- un ataque directo a la violencia.

De acuerdo con las estadísticas que presentó durante una rueda de prensa, sostuvo que a pesar de que al presente se han reportado 248 asesinatos, una diferencia de 17 más que en el 2025, cuando se contabilizaron a esta fecha 231, lograron reducir casi a la mitad esa brecha.

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En ese período han arrestado a 14,696 personas, se radicaron 7,334 casos por diversos delitos, ocuparon 1,124 armas ilegales, sobre 75,000 balas, diligenciaron 738 órdenes de allanamiento, se arrestó a 79 gatilleros, capturaron a 11 fugitivos de la lista de Los Más Buscados e incautaron $1.7 millones durante las intervenciones producto de actividades criminales.

Las cifras comparativas con otros años no fueron suministradas.

“Cada uno de esos números significa una organización debilitada, un arma menos en la calle, un delincuente violento menos y una comunidad más segura. Eso es atacar la causa de la violencia y los propios datos de homicidios lo demuestran: cuatro de cada diez asesinatos que hemos investigado este año están relacionados con el narcotráfico, tres de cada diez responden a venganza o rencillas entre organizaciones criminales y nueve de cada diez fueron cometidos con un arma de fuego”, indicó el superintendente.

Por tal razón, continúan concentrando sus planes en atajar el trasiego de drogas y a desmantelar las organizaciones criminales responsables de esos incidentes de violencia.

“No estamos esperando que ocurra el próximo asesinato; estamos trabajando para evitar que ocurra”, subrayó González Falcón.

Por su parte, el superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales, el coronel Manuel De Jesús Treskow, indicó que en los primeros seis meses de 2026 se han esclarecido 103 asesinatos, entre casos actuales y de otros años.

Además, González Falcón atribuyó a su administración una disminución de un 2% (192 querellas) en la incidencia de los delitos Tipo I.