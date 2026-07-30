El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, prometió nuevamente que logrará la justicia salarial para los uniformados en respuesta a la manifestación de miembros de dos gremios y agentes retirados frente al Cuartel General en Hato Rey.

Sobre las repercusiones de la actividad en cuanto al ausentismo de agentes en toda la isla, reveló que en el primer turno se reportaron enfermos o no asistieron a sus puestos de trabajo ascendió a mil, una cifra que supera un poco el promedio diario que fluctúa en los 600.

Los líderes de los gremios participantes, la Asociación de Policías Organizados y la Asociación Policías Unidos Luchando, aclararon en la mañana que no hicieron un llamado al ausentismo ni a un movimiento de brazos caídos.

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“Hubo un poquito más de ausencias, pero te puedo decir que todos los cuarteles están corriendo, nada cerró, utilicé los recursos que tengo en las agencias federales, tengo que darle las gracias a los ”Sitrike Forces" que están ayudando y los policías municipales que siempre están trabajando en conjunto con nosotros...el servicio hoy no se afectó no se va a afectar y seguimos trabajando“, respondió González Falcón.

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), sostuvo que puede entender la frustración de aquellos agentes que no han recibido su ajuste salarial junto con los demás durante la primera quincena de julio e insistió en que recibirán lo que les corresponde.

Aclaró que cuando se refirieron al término policía mediocre durante una entrevista de televisión mientras era cuestionado sobre las escalas salariales, no defendió a los agentes debido a que por la barrera del idioma, entendió que mediocre era sinónimo de promedio como en inglés y no un adjetivo sobre una persona con poca capacidad, talento o valor en su desempeño.

“Nosotros no tenemos agentes mediocres. La traducción para mí se hace difícil si tu miras la definición de mediocre en inglés y ¿qué significa? ‘average’, promedio...los policías saben que yo los defiendo y yo doy mi todo. Los policías son profesionales, tienen mi respeto y apoyo y todo lo que yo hago es con ellos en mente siempre", afirmó González Falcón.

Sobre el próximo ajuste en las escalas salariales indicó que se encuentran en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para establecer las guías de implementación de la segunda fase, para atender la situación de aquellos miembros del sistema de rango que no se beneficiaron de esta primera etapa.

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De acuerdo con su recuento, a la Policía se le asignó en la partida presupuestaria de este año fiscal $44 millones a esos fines, divididos en $24 millones para el ajuste de las escalas salariales que entró en vigor el 1 de julio para aquellos que cualificaron y la diferencia de $16 millones es para el aumento salarial.

Utilizó como ejemplo el cadente que al graduarse de la Academia de la Policía estaría cobrando $43,354.

Sobre la manifestación opinó que “respetamos plenamente el derecho de los dos gremios que hoy decidieron manifestarse y garantizamos que puedan ejercer ese derecho de forma segura y ordenada. Tanto a la APO como a la APUL, al igual que a todos (los otros ocho) gremios presentes en la reunión de ayer, les presentamos con total apertura las gestiones realizadas, explicamos el estado actual del proceso, reconocimos los retos que aún enfrentamos y escuchamos atentamente sus recomendaciones y preocupaciones”.

Recordó que el pago del exceso de la acumulación de horas compensatorias (más de 480 horas) para los policías en Puerto Rico se encuentra bajo un proceso de auditoría y tienen $80 millones separados para el desembolso de los pagos una vez culmine la evaluación.