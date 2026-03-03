El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, no pudo ofrecer la fecha en la que se le otorgará el tan prometido aumento salarial a los miembros de la Uniformada.

Así lo dio a conocer al culminar una reunión que se llevó a cabo al mediodía de hoy junto a su “staff”, con miembros de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL), de la Asociación de Policías Organizados (APO) y seis agentes escogidos al azar, quienes expresaron sus desesperados reclamos durante una manifestación frente al Cuartel General, en Hato Rey.

Los policías le plantearon que la situación ha ido escalando y podría afectar hasta la salud mental de los policías si no se busca pronto una solución.

“Los recibimos, los escuchamos, sabemos ya que la gobernadora ha sido bien clara en que los primeros servidores públicos que van a atender es a la Policía de Puerto Rico. Ellos querían fecha, sabemos que no podemos darle fecha, pero sabemos que para nuestra isla seguir para adelante la seguridad es muy importante”, declaró a periodistas González Falcón, a su salida de la reunión.

El funcionario subrayó que quedó sorprendido por la manifestación frente a las oficinas centrales, porque alegó que siempre ha estado accesible a los gremios a través de llamadas o textos como lo dicta su política de puertas abiertas.

Comentó que casi semanalmente se reúne con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para evaluar las alternativas viables para la asignación de los fondos recurrentes necesarios para cubrir el aumento salarial

Además, han estado analizando y comparando los ingresos y condiciones laborales de policías en los Estados Unidos con un costo de vida similar al de Puerto Rico.

“Todavía ese proceso se está puliendo y yo sé que tan pronto tengamos esos resultados la gobernadora va a poder anunciarlo”, aseguró, al tiempo que no se adelantó a ofrecer cifras de la cantidad del aumento de sueldo.

Por su parte, Gabriel Hernández Ramos, líder de APUL, sostuvo que el superintendente les garantizó que el gobierno, la JSF, el Senado, la Cámara de Representantes, les otorgarán los beneficios solicitados este año.

Agregó, que técnicamente se estableció el plazo del 30 de junio, o sea, al culminar el primer semestre de 2026, tal y como lo había prometido la gobernadora Jenniffer González Colón prometió el 18 de diciembre del año pasado, durante una reunión con los gremios.

“Él dijo que sí que el primer semestre van a dar la escala salarial y el aumento salarial, dos cosas distintas. Ahora bien, no dio fecha, tampoco dijo la cantidad, pero sí dijo que es una cantidad bien sustancial, porque es una cantidad totalmente diferente a la que ellos habían propuesto para la junta. La junta, al evaluar la propuesta de ellos la junta les contesta con algo mucho mayor de lo que ellos le presentaron. Así que, aunque ellos no dijeron la cantidad exacta dice él que es una cantidad sustancial”,reveló Hernández Ramos.

Reunión del superitendente, Joseph Gonzalez y su staff junto a dos líderes gremiales para hablar sobre el tema del prometido aumento salarial para los policías. ( Suministrada por la )

Sobre el pago millonario adeudado por concepto de las horas de tiempo compensatorio acumuladas por policías que debieron pagarse en un término no mayor de 30 días y no se cumplió, González Falcón, explicó que las próximas semanas se va a seleccionar a la compañía que estará a cargo de realizar la auditoría.

“Yo le pregunté, ¿cuánto se van a tardar? Ellos dijeron que no tenían la fecha exacta, pero la gobernadora dijo (anteriormente) que va a pagar el exceso de las 480 horas antes del verano de este año.”

Mientras que, se anticipa que para el mes de julio los policías retirados comenzarán a recibir el 50% del dinero de sus pensiones, según lo dispuesto “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”.

Las bajas que se han observado en sus filas en los pasados años por renuncias y retiro, sumadas a las dificultades para el reclutamiento de nuevos agentes se reducen a la falta de incentivos adecuados que se equiparen con las exigencias del servicio de alto riesgo que ofrecen a la ciudadanía, son algunas de las dificultades que confrontan.

Durante la reunión estuvieron presentes Diana Crispín Reyes, superintendente Asociada en Asuntos Administrativos, Orlando Rivera Lebrón, superintendente Asociado en Asuntos Operacionales, el capitán José Luis Rosa López fue nombrado Chief of Staff y el asesor legal de la Policía, licenciado José Vázquez.