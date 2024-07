( The Associated Press )

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó no ha lugar a la intención de varios grupos de empresarios y comerciantes que buscaban paralizar el aumento del salario mínimo estatal a $10.50, efectivo el pasado 1 de julio.

“Nuevamente, le recordamos a los patronos del sector privado que lejos de teorías legales que pueda expresar una parte, el estado de derecho actual establece que el salario mínimo estatal en Puerto Rico es de $10.50 por hora, efectivo el 1 de julio de 2024″, reaccionó el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, en declaraciones escritas.

Esta decisión, dictaminada esta mañana por los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco y Edgardo Rivera García, vuelve a denegarle la petición a la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Asociación Hecho en Puerto Rico, Inc.; Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Inc.; Asociación de Industriales de Puerto Rico; Puerto Rico Hotel & Turismo Association, Inc.; y la Asociación de Comerío al Detal. El juez asociado Roberto Feliberti Cintrón se inhibió.

“Lo único que podría variar eso es un dictamen judicial en contrario o intervención legislativa, cosa que no ha ocurrido”, recordó el Maldonado González.

“Incumplir con el salario mínimo aplicable puede conllevar responsabilidad civil, multas y penalidades”, reiteró.

Este es otro intento de los grupos en paralizar el aumento, pues ya el juez Anthony Cuevas había desestimado la demanda y otros recursos judiciales que tenían esta misma intención.