Una jueza del Tribunal de San Juan determinó suprimir las muestras de sangre que se le tomaron a la conductora involucrada en un accidente en el que falleció Justin Santos Delanda, hermano del cantante de música urbana Arcángel, la madrugada del 21 de noviembre del 2021 en el puente Teodoro Moscoso.

La jueza Nerisvel Durán falló a favor de la defensa de la conductora Mayra Nevárez Torres, tras determinar que las pruebas de sangre que se le tomaron a la conductora en el Hospital de la UPR en Carolina y cuyo resultado indicaba que esta manejaba con .29% de alcohol en su organismo, fueron tomadas de forma indebida, ya que se requería una orden judicial para realizarlas. Durán basó su decisión en que aun cuando la Ley de Tránsito de Puerto Rico establece en su artículo 7 que todas las personas que transiten por las vías públicas conduciendo un vehículo de motor “habrán prestado su consentimiento para someterse a las pruebas estandarizadas de sobriedad, así como al análisis químico o físico de su sangre o de su aliento”, el agente que acudió al hospital para solicitar que se le hicieran las pruebas de alcohol en sangre carecía de un motivo fundado para dicha solicitud por no haber estado presente en la escena del accidente.

De acuerdo con la determinación de la juez, al no haber estado presente en la escena, el agente Benedicto Oquendo Torres, de la división de Patrullas de Carreteras, necesitaba una orden judicial que se realizaran las pruebas.

“Según testificó el agente Oquendo Torres, este llegó al Hospital de la UPR por las instrucciones del sargento Camacho. Sin embargo y según admitió el agente Oquendo Torres, este no estuvo en la escena cuando ocurrió el presunto accidente y no vio a Nevárez Torres conducir vehículo alguno bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, al considerar estos eventos, resulta claro que la intervención del Estado con Nevárez Torres mediante el agente Oquendo Torres no estuvo justificada”, lee la resolución de 19 páginas.

La determinación añade además que para que la prueba fuese admisible, el Ministerio Público debía demostrar que Oquendo Torres y el oficial en la escena trabajaban de cerca y estaban informados sobre lo que ocurría. Del testimonio de Oquendo Torres se desprende que este pasó a la escena por instrucciones del sargento Camacho, quien le indicó que recogiera un kit para realizar pruebas de sangre en la división de Autopistas y acudiera al Hospital de la UPR en Carolina para que se le hiciera la prueba de sangre a la conductora, pero que ni siquiera sabía a quién debía hacérsele la prueba.

Reacciona Arcángel

Por su parte, la reacción de Austin Agustín Santos, nombre de pila de Arcángel no se hizo esperar.

“Quitaron la prueba de alcohol en contra de la persona que le quitó la vida a mi hermano! Al final si me dejaste caer PUERTO RICO! Yo lo sabía pero por apoyar a mi madre te di el beneficio de la duda! Pero ya lo vuelvo a comprobar que tenemos el sistema judicial más mediocre de toda Latinoamérica!!!”, lee la publicación del reguetonero en Instagram.

Mensaje publicado por Arcángel en su cuenta de Instagram tras conocer la determinación de la jueza de suprimir la evidencia de la prueba de alcohol a Mayra Nevárez. ( Captura )

“Que DIOS bendiga a la jueza y hasta a la que mató a mi hermanito!!! Larga vida y Salud!!! Gracias por jo… la vida a mí y a toda mi familia”, agregó.