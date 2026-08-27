Un vecino de Naranjito, radicó hoy una querella tras ser estafado y caer en un esquema fraudulento para recibir asesoría sobre los premios ganadores de la Lotería Electrónica.

Según informó el querellante, el viernes, 21 de agosto, envió un un pago mediante la aplicación de ATH Móvil por la cantidad de $235, para crear un supuesto perfil para recibir asesoría para obtener los alegados números ganadores del sorteo de ese día de la Loto.

Sin embargo, tras enviar el dinero, nunca le enviaron los números ganadores y cortaron el contacto, percatándose que había sido timado.

El agente Israel Guzmán, del Precinto de Cedro Arriba, investigó la querella y refirió el caso al CIC de Bayamón.