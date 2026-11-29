Una pequeña avioneta, en la que viajaba solo el piloto, se estrelló en la tarde de ayer, sábado, en el aeropuerto regional Antonio “Nery” Juarbe, en Arecibo, y luego se quemó.

El incidente se reportó a eso de las 3:09 p.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias.

Según la investigación, una avioneta Cessna, modelo 182, color rojo y negro y del año 1958, presentó desperfectos mecánicos y cayó en los predios del área de la pista del aeropuerto.

El piloto logró salir a tiempo y resultó ileso. No se reportaron otras personas heridas.

Al lugar llegó personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Arecibo quienes atendendieron la situación de emergencia.

La parte perjudicada estimó los daños ocasionados a la aeronave en aproximadamente $125,000.

El agente Miguel Barreto Cruz, adscrito al Precinto de Sabana Hoyos, realizó la investigación preliminar bajo la supervisión del sargento Daniel Soto Deidal.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos se encargará de investigar las causas del accidente aéreo, con el apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA).