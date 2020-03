Un policía municipal de San Juan fue suspendido hoy de empleo y sueldo tras ser acusado de intentar tener relaciones sexuales con una menor de 13 años, informó el coronel José Caldero.

"Esta suspensión sumaria de empleo y sueldo es mientras se practica la correspondiente investigación administrativa en su contra por incurrir en mala conducta y por haber sido acusado de un delito grave", lee la carta diligenciada al policía.

El agente, quien no fue identificado, fue arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en un hotel de Carolina donde se proponía sostener relaciones sexuales con la menor.

"Esta administración tiene como política pública la protección de la dignidad y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de no tolerancia al abuso sexual y al maltrato de menores. Para no afectar el proceso y hasta que no surja nueva información no emitiremos ningún otro comentario sobre este asunto”, concluyó Caldero.