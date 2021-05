La vista preliminar pautada para atender uno de los tres casos de violencia de género que enfrenta el abogado Jerome Garffer Croly, por violar una orden de protección durante una presunta llamada realizada por Messenger, fue suspendida este jueves.

El juez Pedro J. Saldaña Rosado, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, acogió la solicitud del representante legal del exdirector de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Mario Moczó, de suspender el inicio del proceso, ya que reclamaba acceso a la grabación de la vista de Regla 6 que se realizó para acusarlo.

“La defensa no estaría preparada... El tribunal se convocó a las 5:00 a.m. en un cuartel e interesamos esa grabación para estar preparados para esta etapa del caso”, sostuvo Moczó en la sala 404 del Tribunal de Bayamón.

PUBLICIDAD

El fiscal Juan Ayala Rivera, quien representó a la víctima de violencia de género en el caso y quien era pareja de Garffer Croly, aludió que la petición realizada por el acusado “no es razón válida para suspender los procesos en el día de hoy”.

Planteó que no hay ninguna estipulación que fije que la defensa debe tener acceso a lo ventilado en la Regla 6 para poder atender la vista preliminar.

Sin embargo, el juez informó que “accedemos a la solicitud de la defensa”. De inmediato, pautó la vista preliminar para el 17 de junio a las 9:00 a.m.

En este intercambio de expresiones en sala, el imputado de violar la orden de protección no estuvo presente mediante videoconferencia. Moczó comentó a los periodistas que sí pudo comunicarle lo sucedido.

De paso, el licenciado explicó que esta tarde radicará una moción para solicitar la grabación de la vista de Regla 6, que se realizó ante la jueza Eileen Torres el pasado 7 de mayo a las 5:00 a.m. y en donde se le impuso una fianza de $250,000.

“Nosotros no estábamos presente y se pidió la grabación para contar con el beneficio de ese testimonio que se prestó allí, si se grabó”, detalló Moczó.

Señaló que su misión es defender a Garffer Croly “de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo yo sabiendo que hay una versión de un testimonio bajo juramento, que yo no estuve presente, que el tribunal me lo puede dar, que me puedo preparar, cómo yo no voy a pedirla? Esos serían unos malos oficios”.

PUBLICIDAD

Entretanto, el fiscal Ayala señaló a la prensa que lo que busca Moczó al solicitar la regrabación es prueba “para poder impugnar testimonio”.

Insistió que esta solicitud no justifica una suspensión de la vista preliminar, como la que ocurrió.

El fiscal indicó que no entraría a hablar de los hechos del caso. Pero, comentó que tienen evidencia suficiente para encausarlo y lograr una pena de hasta ocho años de cárcel.

En otros temas, Moczó rechazó que Garffer Croly maneje un celular desde la cárcel de Bayamón, donde está ingresado por otro de los casos de violencia de género. Alegó que el abogado tiene un bufete con secretaria y otro personal que pudieron haber accedido a sus cuentas en las redes sociales para pautar mensajes en los pasados días.

Cabe destacar que esta alegada violación a la orden de protección es solo uno de los tres casos de violencia de género que enfrenta Garffer Croly.

De hecho, mañana, viernes, está pautada una vista en alzada de un caso radicado en enero pasado y en el que no se encontró causa paa juicio. La fiscal del caso será Ruth González.

Otro caso pendiente es por otra violación a la orden de protección acontecida en el área de San Juan por hechos acontecidos el 8 de abril. En ese entonces, se alegó que el acusado se acercó a un negocio de la calle Loíza, en Santurce, donde la víctima se encontraba. La vista de este caso está pautada para el 15 de junio en el Tribunal de San Juan.

PUBLICIDAD

Moczó aceptó que estas tres imputaciones hacen más complicado el panorama para su cliente.

“Claro que complica. Pero, se va a bregar, porque todo tiene su forma de defenderse”, indicó, al señalar que Garffer Croly es inocente.

Añadió que “él es víctima de la circunstancia. No solamente que ha tenido que vivir con otros casos que no voy a mencionar y, obviamente, con las circunstancias que vive el país ahora... Esto es un caso ordinario si él fuera Pedro Gómez”.

Por su parte, el fiscal Ayala dijo que los reiterados casos de violencia de género que tiene el imputado “demuestra que de verdad hay una conducta de parte del señor Garffer incorrecta en cuanto a lo que es la violencia doméstica... Obviamente, eso no lo hace quedar bien”.

Indicó que, en caso de lograr una convicción, traerían ante la consideración del juez la reincidencia de Garffer Croly para que se le fije una sentencia.