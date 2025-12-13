Un camión se volcó en la mañana de este sábado en la salida hacia El Condado, en el túnel Minillas, lo que ocasiona gran congestión vehicular para aquellos que transitan en dirección de Hato Rey a Carolina, informó la Oficina de prensa de la Policía.

Debido al accidente, se recomendó utilizar vías alternas.

Hasta el momento, no se ha detallado la razón del accidente. Pero, la oficial de prensa de la Policía, Iliana Echevarría, indicó que no hay heridos ni derrame de combustible en la zona.

No obstante, el camión obstruyó parte de la salida y no se puede tener paso desde el túnel Minillas hacia la avenida Román Baldorioty de Castro en ruta hacia el Viejo San Juan.

Explicó que los conductores se verían afectados por varias horas, ya que la grúa que podría llegar a mover el camión se encuentra en Gurabo.

“Se van a tardar en mover el camión”, indicó.

El accidente ocurrió a eso de las 7:00 a.m.

Agentes de la Policía, personal de Emergencias Médicas y Bomberos se encuentran en la zona.