Agentes de la Policía de Puerto Rico atienden un accidente de tránsito reportado esta mañana en el expreso Román Baldorioty de Castro, a la altura del kilómetro 7.8, en dirección de San Juan hacia Carolina.

Según la información preliminar, una persona resultó con heridas leves.

El accidente ha provocado congestión vehicular en la zona, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas para evitar el tapón.