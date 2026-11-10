El motivo del asesinato de un hombre transexual cuyo cadáver baleado fue hallado en la mañana del sábado pasado, en el área verde entre el residencial Candelaria y el puente peatonal de la carretera PR-2, en Mayagüez, continúa bajo investigación.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, inspector Joel González, confirmó que fue identificado como George López Díaz, de 39 años y era vecino del residencial Candelaria.

El hombre vivió en Nueva York y la ciudad de Filadelfia, donde tuvo antecedentes penales por posesión de propiedad hurtada, asalto agravado y agresión. “No tenía orden de arresto”.

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Hace poco, viajó a la isla para establecerse y era asistido por varias organizaciones para conseguirle vivienda y las ayudas gubernamentales.

Antes de vivir en su domicilio actual, residió por poco tiempo en el residencial Franklin D. Roosevelt, en Mayagüez.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico envió ayer un comunicado de prensa en el que honró, la memoria de López Díaz.

“Es con profundo pesar que honramos la memoria de George López Díaz, quien fue un hombre trans que recientemente se había mudado a Mayagüez y fue vilmente asesinado. Aunque ya el Instituto de Ciencias Forenses lo identificó, nos toca hacerle justicia. Por eso lo nombramos y lo honramos como un hombre de experiencia trans. La vida de George y todas las vidas trans importan”, aseveró Justin Jesús Santiago, director de la Federación.

Se reafirmó en que la Policía debe investigar todos los ángulos incluyendo un posible crimen motivado por prejuicio.

“De la misma forma, honramos a Pupy Hernéndez López, que también fue asesinado la semana pasada. Son dos asesinatos de personas LGBTQ+ en un espacio de menos de 24 horas y cuatro en lo que va de año. Esta racha consterna a nuestra comunidad y debe alarmar a todo Puerto Rico. Desde hace unos años, no veíamos un incremento en asesinatos en contra de nuestra comunidad como este año”, añadió Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

Por último, los portavoces agradecieron a los funcionarios de la Policía, tanto en San Juan, como en Mayagüez, por activar los protocolos correspondientes a crímenes en contra de personas LGBTQ+ y confiaron en que se hará justicia en ambos casos.

Además, se encuentran en espera de una reunión con el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón y su equipo de trabajo “para darle seguimiento a esta racha alarmante de asesinatos de miembros de nuestra comunidad. Todas las personas merecemos vivir en paz, equidad y libertad”, concluyó el comunicado.