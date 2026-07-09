Termina en prisión por amenazar con un tubo a sus padres de 73 años
Los hechos ocurrieron en el barrio Buena Vista en Humacao.
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Cargos por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, amenaza y daños a la propiedad, fueron radicados ayer a Elvin Muriel Cumba, de 45 años y vecino de Humacao.
Según la investigación del agente Oscar Dones Roldán, los hechos ocurrieron el 7 de julio en el barrio Buena Vista de Humacao, donde el imputado se tornó agresivo y en medio de una discusión, utilizó un tubo de metal para amenazar con agredir a sus padres, ambos de 73 años.
Posteriormente, ocasionó daños a un automóvil marca Mitsubishi Mirage, que es propiedad de su hermana.
La fiscal Sonia L. Rodríguez González presentó la prueba ante la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $80,000, la cual no fue prestada.
El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar que fue señalada para el 21 de julio.