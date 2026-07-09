Cargos por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, amenaza y daños a la propiedad, fueron radicados ayer a Elvin Muriel Cumba, de 45 años y vecino de Humacao.

Según la investigación del agente Oscar Dones Roldán, los hechos ocurrieron el 7 de julio en el barrio Buena Vista de Humacao, donde el imputado se tornó agresivo y en medio de una discusión, utilizó un tubo de metal para amenazar con agredir a sus padres, ambos de 73 años.

Posteriormente, ocasionó daños a un automóvil marca Mitsubishi Mirage, que es propiedad de su hermana.

Elvin Muriel Cumba, enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada, daños y amenaza. ( Suministrada por la Policía )

La fiscal Sonia L. Rodríguez González presentó la prueba ante la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $80,000, la cual no fue prestada.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar que fue señalada para el 21 de julio.