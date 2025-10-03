Un hombre fue baleado anoche por motivos que se investigan en la carretera PR-951, calle Espíritu Santo, en Loíza.

La querella se reportó las 9:57 p.m. de ayer, jueves, de la noche de ayer, jueves, mediante una llamada al cuartel de la Policía en la que se notificaban detonaciones en el lugar.

Los agentes que llegaron a la escena donde solo encontraron varios casquillos de bala.

Posteriormente, se comunicaron de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento, donde les confirmaron que un hombre con varias heridas de bala fue transportado a la sala de emergencia. Luego fue recluido en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras en condición estable.

El perjudicado fue identificado como Gilberto Torres Tapia, de 33 años y vecino de Loíza.

La División de Agresiones del CIC de Carolina tiene a cargo la pesquisa.