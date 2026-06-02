Desconocidos tirotearon durante la noche de ayer, lunes, una residencia localizada en las Parcelas Amadeo, en la Avenida Lino Padrón Rivera en Vega Baja.

Según la información preliminar, a las 11:27 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un tiroteo en el área.

Los agentes que llegaron a la escena observaron que una casa y un vehículo, que no fue descrito, resultaron con daños por impactos de bala.

Al momento de los hechos, había varias personas en el interior de la residencia, entre ellas menores de edad, pero nadie resultó herido.

La querella se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.