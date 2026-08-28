Una residencia localizada en el Camino Los Cotto, del barrio Caimito, resultó con daños por impactos de bala esta madrugada, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

A eso de la 1:00 a.m. de hoy, viernes, se notificó a las autoridades que se escucharon disparos en esa comunidad.

Los agentes que llegaron a la escena observaron varios casquillos y municiones en el camino vecinal.

Además, confirmaron que una vivienda cercana presentaba aparentes daños ocasionados por impactos de proyectiles de arma de fuego.

El agente Navarro, adscrito al Precinto de Caimito, realizó la investigación inicial y refrió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de San Juan.