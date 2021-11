El proceso judicial contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por cargos de violencia de género, exposiciones deshonestas y una violación a la Ley de Ética Gubernamental, todavía no comienza, así adelantó este miércoles la fiscal Leticia Pabón.

Pabón explicó a Primera Hora que la vista que se llevará a cabo hoy, a las 2:00 p.m., en la Sala 404 del Centro Judicial de Bayamón ante la jueza María Trigo Ferraiuoli es para “unas discusiones de puro derecho”.

“El juicio no puede empezar todavía porque ese caso todavía el jurado no ha sido escogido”, sostuvo la fiscal. “No es que se va a empezar el juicio hoy ni nada de eso. Se empezó con la desinoculación, pero eso no ha terminado”.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, aunque el proceso inició con 13 cargos que involucraban a dos mujeres, la fiscal indicó que aún quedan activos “dos cargos por infracción a la Ley 54, otro de violación a la Ley de Ética Gubernamental, y tiene otro cargo menos grave de exposiciones deshonestas”.

La fiscal aclaró también que está pendiente que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atienda un cargo por infringir el Artículo 122 del Código Penal de Puerto RIco de 2004 contra una subalterna y Técnica de Rescate en el Departamento de Manejo de Emergencias del municipio, que fue desestimado por el Tribunal de Apelaciones en diciembre de 2019.

A preguntas de este medio sobre cúanto tiempo tomaría la desinoculación del jurado, Pabón respondió que “eso no se puede determinar por las preguntas que ambas partes puedan hacerle a los candidatos”.

Por otro lado, la fiscal indicó que aún no se puede estimar una fecha para que inicie el proceso judicial contra el entonces primer ejecutivo municipal.