Policías Municipales de Fajardo investigaron ayer un incidente en el que un trabajador, identificado como Roberto Telles Algarín, de 64 años, recibió una descarga eléctrica en el vertedero municipal situado en la carretera PR-952 del barrio Demajaguas, en ese municipio.

Según información preliminar suministrada por la Oficina de Prensa de la Policía, el perjudicado sufrió una caída de una gran altura tras recibir una descarga de aproximadamente 16,000 voltios.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron hasta el parque de pelota del barrio Paraíso, donde abordó el helicóptero de Aeromed hacia el Centro Medico de Puerto Rico, en Río Piedras. El sexagenario quedó recluido en estado crítico.

La agente Angela Martínez, adscrita a la División de Servicios Técnicos del CIC de Fajardo, tomó fotografías de la escena para documentarla.