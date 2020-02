Estas son los principales incidentes en las carreteras en las pasadas horas:

Rio Grande: Un accidente de carácter fatal ocurrió a la 1:10 a.m. en la carretera PR-3, kilómetro 24.3. El; conductor de una Ford Explorer transitaba por la referida vía de rodaje y no se percató que había un peatón en la carretera. Lo impactó con la parte frontal del vehículo, causando que muriera en el acto. Al conductor se le hizo la prueba de alcohol y arrojó negativo. El perjudicado aun no ha sido identificado.

En lo que va de año, se han reportado 30 muertes en las carreteras, uno más que los 29 reportados a la misma fecha el año pasado.

Bayamón: Un accidente de carácter leve se reportó a las 5:00 a.m. en la carretera PR-2 intersección con la 866. El perjudicado era un peatón que fue atropellado, identificado como Christian Matos Sánchez, vecino de Naranjito. Fue transportado al Hospital Doctor’s Center, de Bayamón. La conductora fue identificada como Natalie Candelaria Ramos, de 47 años, quien guiaba una Hyunday Tucson de 2005.

Fuente: Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía.