Tras las rejas fugitivo por violación a la Ley de Sustancias Controladas
Figuraba en la lista de Los Más Buscados del área policíaca de Utuado.
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Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Utuado, diligenciaron una orden de arresto que pesaba contra Rene J. Vélez Cruz, de 33 años y residente en Ciales, por cargos de violación a la Ley de Sustancias Controladas y el Registro de Existencias de Materiales Metálicos. que regula la compraventa y reciclaje de metales como cobre, aluminio, estaño, platino y plomo.
El imputado figuraba entre la lista de los Diez Fugitivos Más buscadas de esa área policíaca.
El imputado fue llevado ante la jueza Alba Calderón Cestero, quien le hizo las advertencias de ley y al no prestar la fianza de $150,000, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.
La investigación estuvo a cargo del agente Kevin Camacho Feliciano, bajo la supervisión del sargento Miguel Vargas Malavé y la dirección del teniente Harry Rosado Rivera, adscritos a la división antes mencionada.