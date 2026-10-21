Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Utuado, diligenciaron una orden de arresto que pesaba contra Rene J. Vélez Cruz, de 33 años y residente en Ciales, por cargos de violación a la Ley de Sustancias Controladas y el Registro de Existencias de Materiales Metálicos. que regula la compraventa y reciclaje de metales como cobre, aluminio, estaño, platino y plomo.

El imputado figuraba entre la lista de los Diez Fugitivos Más buscadas de esa área policíaca.

Contra René J. Vélez Cruz, pesaba una fianza de $150,000. ( suministrada por la Policía )

El imputado fue llevado ante la jueza Alba Calderón Cestero, quien le hizo las advertencias de ley y al no prestar la fianza de $150,000, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del agente Kevin Camacho Feliciano, bajo la supervisión del sargento Miguel Vargas Malavé y la dirección del teniente Harry Rosado Rivera, adscritos a la división antes mencionada.