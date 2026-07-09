Reynaldo “Cano” Martell Cardona de 37 años y residente en Moca, se entregó a las autoridades en el Tribunal de Aguadilla ya que contra él pesaba una orden de arresto con una fianza de $100,000, por violación a los Artículos 3.1 (Maltrato), 3.2 (Maltrato Agravado) y 3.3 (Maltrato mediante Amenaza) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y portación y uso de armas blancas.

La investigación del caso reveló que el 22 de mayo, el imputado le manifestó expresiones insultantes y denigrantes relacionadas al aspecto físico a su pareja. Acto seguido, sosteniendo en las manos un machete afilado, la amenazó con matarla, sintiendo está temor por su vida, por lo que alertó a la Policía.

Reynaldo Martell Cardona, enfrenta cargos por violencia doméstica y Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

La orden de arresto se le diligenció ante el juez Orlando Avilés Santiago, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 22 julio.

El diligenciamiento de la orden de arresto fue realizado por el agente Frank López Ortiz, de la División de Inteligencia y Arrestos de Aguadilla.