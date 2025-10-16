( Suministrada por la Policía )

Una orden de arresto por cargos de maltrato y maltrato mediante amenaza de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, se le diligenció hoy a Víctor M. Dávila Velázquez, de 38 años y apodado “Viti”, quien se entregó a las autoridades en el Centro Judicial de San Juan.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que en la madrugada del 12 de septiembre, presuntamente el imputado entró a la fuerza al apartamento de su expareja y la agredió con sus manos en diferentes partes del cuerpo.

La víctima recibió asistencia médica y fue dada de alta.

Tras el incidente, la agente investigadora Angélica Feliciano Santos consultó el caso con la fiscal María Y. Cruz Rolón, quien luego de ver y escuchar la evidencia le radicó cargos en ausencia.

La prueba se presentó ante la jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien emitió una orden de arresto con una fianza de $60,000.

Dávila Velázquez, vecino de Trujillo Alto, fue encarcelado a la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó pautada para el 25 de octubre.